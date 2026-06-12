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Не природата, идиотията ни изненадва!

Този, който единствен чисти дерета, се оказва виновен за наводненията

12 Юни 2026

Лиляче, Медовец, Войводино. Три български села, пострадали тежко от наводнения в началото на юни. И на трите проблемите се знаят от години. И трите са наводнявани преди. И в трите местните хора отчаяно са се молили за почистване на деретата. Нищо като резултат. По-точно - вали, резултатът е наводнение.

В Лиляче обаче се случва нещо по-интересно. Месец и половина преди сегашното бедствие селският кмет и доброволци се хващат да почистят участък. И веднага им се изсипват на проверка куп институции. Не можело да се чисти без разрешение! Проверката нищи да не би някой от доброволците да е отсякъл важна трънка, да си е занесъл калта вкъщи... Докато се чакат констатациите от проверката... идва наводнението. Хората от Лиляче са и наводнени, и виновни.

В Ръжево Конаре, село от Горнотракийската низина, наводнение все още няма. Но пък няма и... корито. В огромни участъци бреговете са равни. Ерозирали, свличат се. В коритото преди години се е дълбаело за инертни материали. И постоянно хората предупреждават: "Направете ни диги, в опасност сме!". Отново нищо като резултат.

Такава е ситуацията с наводненията в България. Няма филм „Природата ни изненада“, който всеки път прожектират институциите. Всичко се знае предварително – къде защо трябва да се направи, каква превенция да се предприеме. Обикновените хора, вече наводнявани или все още не, сигнализират, молят се, жалват, унижават...Описват, документират. Всуе. Най-много да се окажат виновни. Наводнени и виновни.

Гледайте видеото на Диян Божидаров и Михаил Дечев с гласове и кадри по темата!

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