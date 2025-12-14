Медия без
И колите на доброволците ще ползват лампи и сирени на пътя

Автомобилите ще бъдат определяни от кметовете, а водачите им ще трябва да отговарят на определени условия

Днес, 14:15
Правителството определя реда, по който и доброволците, и военните санитарни коли ще могат да ползват специален режим на движение
Илияна Кирилова
Правителството определя реда, по който и доброволците, и военните санитарни коли ще могат да ползват специален режим на движение

Кабинетът регламентира реда, по който и доброволци ще могат да ползват коли със специален режим на движение, включително с лампи, сирени, звукови и светлинни сигнали. Това става ясно от пуснати за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации промени в наредбата за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства.

Наскоро в закона за движението по пътищата (ЗДвП) бе изменена разпоредбата по темата с движението  по пътя с лампи и сирени. Бяха добавени две нови алинеи, които предвиждат, че специален режим на движение ползват и моторните превозни средства на ведомствата и структури, ползващи на основание договор за лизинг или финансов лизинг, както и автомобили, предоставени от министъра на финансите след конфискуване от НАП.. 

В ЗДвП б предвидено също, че при обявено бедствено положение доброволните формирования по закона за защита при бедствия могат да ползват специален режим на движение с моторни превозни средства, предназначени за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

Сега се определя, че кметът на общината ще определя със заповед  автомобилите, ползвани от доброволните формирования, които могат да ползват специален режим на движение.

С проекта на Наредба се възприема подход на препращане към разпоредбите от ЗДвП, като се избягва изричното изброяване на министерствата, ведомствата и юридическите лица, които имат право да ползват специален режим на движение, посочват авторите на промените в мотивите си.

С промените се посочва и на какви условия следва да отговарят МПС на юридически лица (ЮЛ) - доброволни формирования, които ще ползват специален режим на движение при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Определено е, че колите със специален режим на доброволците може да се управляват само от водачи, които имат поне две години стаж и на които книжката не е отнемана в последните три години.

Само преди дни правителство одобри проектопромени в закона за движение по пътищата, които регламентират използването на специален режим за военни санитарни автомобили и уреждат превоза на личен състав в специално оборудвани товарни превозни средства. С приемането на новите разпоредби санитарните автомобили и линейките, използвани от военните формирования, ще могат да се движат при специален режим, когато транспортират военнослужещи и цивилни служители от ситемата на отбраната в спешни медицински случаи. Това ще позволи по-бърза реакция и навременно оказване на медицинска помощ при критични ситуации, смятат вносителите.

