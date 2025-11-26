ДНСК откри чудовищно застрояване на дерета

EPA/БГНЕС Кадър от апокалипсиса в курорта "Елените", който напомни до какво може да доведе застрояването и заприщването на река.

Положението със строежите в речни корита се оказа критично. След смъртоносния потоп в курорта "Елените" Дирекцията за независим строителен контрол (ДНСК) бе спешена да направи инспекции из цялата страна за незаконно заприщени реки и резултатите са потресаващи.

От над 400 проверки за незаконно строителство в коритата на реки в 370 случая са установени нарушения на Закона за устройството на територията и Закона за водите, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Иванов .

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК, разказа за някои от най-фрапантните казуси:

В Балчик е установена улица, паркинг и 6 сгради върху коритото на дере, което преминава през няколко имота. В Златоград Малка река е "надградена" с 6 постройки и паркинг.

В Кърджали по река Чамдере са установени 27 гаража с разрешения за строеж и въведени в експлоатация. В областта има и автосервиз за гуми над река Бели кладенец.

В село Дебрен, община Гърмен, с одобрение на кмета, са обособени 8 поземлени имота над реката. Там има 2 построени сгради, които не са премахнати все още въпреки издадената заповед.

На река Батова, област Добрич, частна сграда, която е ползвана за черпене на поливна вода, препятства течението на реката и трябва да се премахне.

Във варненската местност „Зеленика“ има река, която тече през три поземлени имота. Реката не е отразена в кадастъра, а е дълбока и опасна и е добре, че няма застрояване.

Инж. Петрова обясни, че за всички незаконни обекти ще бъдат издадени заповеди за премахване. Там, където е възможно коригиране, ще бъдат издадени издадени съответните предписания.

В повечето случаи обектите са вдигнати върху покрити реки и дерета. „Общината първо е покрила дерето, а след това е разрешила строителство. Такъв е случаят в "Елените“, посочи ръководителката на ДНСК.

Проверката на практика е показала, че само 30 крайречни имота са пощадени от строителство. В близо 400 други обаче има сгради и преместваеми обекти. 50 от инспектираните постройки и съоръжения насред реки се използват, а не са въведени в експлоатация.

Как е възможно?!

Ето разясненията на министър Иван Иванов:

„Строителството е извършвано през годините назад въз основа подробни устройствени планове, одобрени от кметовете на общини или общинските съвети, като голяма част от тях не са съгласувани със съответната Басейнова дирекция или регионална инспекция по околната среда и водите

Част от обектите са процедирани и преди влизане в сила на Закона за водите, като представителите на басейнови дирекции или регионалните екоинспекции не са присъствали в заседанията на Експертните съвети по устройство на територията към всяка община. Издадените разрешения за строеж и актовете за узаконяване или поставяне на обекти също са издадени от общините без тяхното съгласуване. Масова практика е актовете за това да не са обявявани на областните управители.

Голяма част от строежите притежават строителни книжа. Изградени са законно и са въведени в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация и със заповед на главните архитекти на общините или районите, или с протоколи за установяване годността за ползване на строежите, образец 16, издадени от ДНСК или РДНСК според категорията на строежите".

Накратко, налице е познатата ситуация - хем е незаконно, хем е законно.

Още капани

Инспекциите на място и по документи са очертали и друг сериозен проблем - липсват ясно определени граници на водните обекти и така е спорно дали поземлените имоти влизат в тях или не. Отделно имало случаи, в които имотите попадат в заливаема зона на реки с динамични граници, които се променят при пълноводие. За да се прецизират тези случаи ще се направи по-обективна проверка съвместно с МОСВ. Установено е също, че реки не са нанесени в кадастралните карти и не се отчитат като такива при изработване на плановете за застрояване. Друг сериозен проблем е реституцията на имоти върху речни корита и дерета. „Съгласно ЗУТ такива имоти могат да се отчуждават принудително за геозащитни и друг вид превантивни дейности в полза на общините, което може да стане в последствие“, коментира регионалният министър.

Мерки

Иван Иванов обясни какво ще предприеме на първо време държавата, за да не се повтарят трагедии заради застроени речни корита като в курорта "Елените".

Басейновите дирекции ще възложат изработване и публикуване на специални карти на границите на водните обекти и заливаемите площи, като се гарантира и публичен достъп до тях. Те ще имат и ангажимент да уведомяват общините и органите по ЗУТ за границите на водните обекти и ограниченията върху имотите. Тези карти ще бъдат предадени в Агенцията по геодезия за нанасяне в кадастралните карти. Не е ясно защо тези действия не са се случили досега.

„Ще предложим в Закона за водите забрана да се разполагат сгради в заливаемите тераси, язовирни стени, сервитути на хидротехническите съоръжения и др.", каза още министър Иванов. Предвижда се също държавата да придобива частни имоти в заливаемите зони, ако има риск от инциденти при пълноводие. „Главните архитекти трябва да са много внимателни при издаването на разрешения за строеж. За да няма повече инциденти, трябва да работят в синхрон всички институции. Ние в МРРБ ще съблюдаваме стриктно този процес и ще налагаме санкции. Проверките ще продължат в цялата страна. Надяваме с нанасянето в кадастралните карти повече няма да има отклонения“, подчерта регионалният министър.