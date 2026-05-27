Севлиево започна да набира дарения за пострадалите от наводненията

БГНЕС В Севлиево и днес продължи разчистването на щетите от тежкото наводнение.

Община Севлиево започна дарителска кампания за пострадалите от опустошителните наводнения от 23 май, от които пострадаха тежко десетки сгради и частни домове. Кметът на града д-р Иван Иванов публикува във "Фейсбук" апел за подкрепа на инициативата, която се провежда съвместно с Българския червен кръст (БЧК) и "Социален патронаж".

Освен с финансови средства, желаещите могат да подпомогнат пострадалите с електроуреди, мебели, матраци и друга покъщнина чрез посочените от общината телефони за координация, както и да участват в разчистването и дезинфекцията на засегнатите домове.

Кметът подчерта, че финансовите дарения се събират единствено по официалната банкова сметка на Община Севлиево. Дори се призовава парите да се превеждат само по този начин, за да се гарантира прозрачност и правилно разпределение.

От общината допълват, че продължава оценката на щетите и се работи за възстановяване на нормалната среда за живот в града и останалите населени места в общината.