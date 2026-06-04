Порои събориха огради и задръстиха дерета

Порои причиниха проблеми днес. Най-големи са във Варненска област, където бяха обявени бедствия и има разрушени огради, също и в Сливенско.

10 къщи бяха залети в дългополското село Медовец, което пострада и оня ден. Проблемът дойде от преляло дере. Водата довлече клони, мръсотия. В община Дългопол бе обявено частично бедствено положение. Същата мярка бе предприета и във Вълчи дол след залети дворове и домове. Повишено е нивото на язовир „Генерал Колев“, започнало е контролирано изпускане.

Около 30 къщи бяха наводнени в сливенското село Тича, след като Голяма Камчия излезе от коритото си. Читалището приюти нуждаещи се. Преди това бе задействана системата BG-ALERT. Придошлите води и тук донесоха наноси, дървета.

Кадри и от град Тервел:

Към момента няма данни за бедстващи хора. Лошото време обаче взе жертва, макар без връзка с наводненията - мъж загина, след като бе ударен от мълния край Кресна.

Много пътища в страната бяха залети. Улици и мазета в Благоевград бяха наводнени. Пострада отново и Велико Търново. Във Варна - без да вали много, дърво се стовари върху оживен булевард.