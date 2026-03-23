Как се става отличник, ако имаш тройка на матурите

Около 200 са училищата в страната със среден резултат на матурите под Среден 3. Обикновено те са в малки населени места и с концентрация на уязвими ученици. Едно такова училище обаче, етикетирано като "ромско", успява да победи образователните статистики и да изведе децата си напред в класациите дори над средното ниво. Възпитаниците му танцуват в междучасията, творят, играят в театрални постановки и печелят спортни състезания. А учителите им са неотклонно до тях - дори монетите в джобовете им са не за кафе, а за дрехи и закуски на учениците.

Трудности без край

Картината в 3-то ОУ "Петко Р. Славейков" в Търговище е доста сложна - средищно училище с около 300 ученици, пътуващи от 12 населени места, от т.нар. "сегрегирани" - с 80% ученици от уязвими групи и 1/6 деца със специални образователни потребности. Целенасочената работа започва през 2021/22 г., когато на изпитите по български език в 7. клас учениците са постигнали средно 17,67 от 100 т. Година по-късно средният резултат става 18 т., а миналата година - 25 точки. По математика положението е подобно - започват от 17 т., като на последните изпити децата постигат средно 39 т. Напредък има и в 4. клас - бавен, но устойчив.

"Това е Среден 3.48, но ние не можем да постигнем високи академични резултати, а и не е справедливо да ни измерват еднакво. Добавената ни стойност е в друга посока. Работим изцяло с билингви, децата пътуват, някои от тях живеят в много тежки битови условия, не са ходили на детска градина и за първи път стъпват в образователната система. Имат езикови и социални затруднения, липсват базисни навици. Докато преминат езиковата бариера и станат готови за обучение, процесът е много дълъг", споделя директорката Наталия Миланова. По думите й част от учениците пристигат в училището притеснени, гладни, разстроени. За да ги успокоят и да изградят доверие, на учителите им трябва време. На някои от тях се назначават "наставници" - по-големи ученици, които ги въвеждат в обстановката и действат като преводачи. "Тук първоначално е нужна друг вид подкрепа. Процесът е труден" казва тя.

Мотивация чрез изкуство

Училището прави няколко ежегодни празника и концерти, за да ангажира децата в творчески изяви. Първата постановка - през 2019 г., е "Изворът на Белоногата". "Някои от децата не говореха български език добре, но обичаха да имитират учителите. Затова решихме да поставим учителите в звукозаписно студио, а учениците да ги имитират на сцената, научавайки по този начин и езика, и много други умения. Започнаха да помнят всяка реплика наизуст, да живеят с образите от творбата, дори да спорят за детайли по нея", разказва учителката по музика Стойна Кичукова.

"В началото половината родители не искаха да пускат децата си в друг град. Страхуваха се. След като получихме голямата награда, родителите ни станаха безрезервни фенове. Учителите получиха нужното уважение и подкрепа, а вече и самочувствието на децата се промени", спомня си г-жа Миланова.

След успеха на проекта "Посланици на здравето" по идея на главния учител Д. Димова, който получава отличие, започва организирането на музикални междучасия. "Всяка седмица всички ученици и учители излизаме на двора и правим флашмоб - имитираме определени движения на танц. А после награждаваме най-добрите Славейковци", казва Миланова.

Сред програмите, по които работи училището, е "Заедно в изкуствата и спорта" на МОН - с допълнителни занимания по рисуване, музика и танци, партниране с духовия оркестър на Търговище, постановки с ансамбъл "Мизия", в които вече няколко пъти са участвали над 60-70 деца. На година учениците им имат десетки участия в различни фестивали, конкурси за художествено слово, писане, рисуване. Много от тях носят национални и международни награди.

Специално отношение към специалните деца

От училището успяват да ангажират близо 1/3 от учениците в подобни творчески дейности. Сред огромните успехи е и това, че голяма част от учениците, изявяващи се на сцена, са със специални образователни потребности.

Миланова смята, че е важно от училището да се премахне етикетът “сегрегирано”, както и произтичащото от него чувство за пренебрежение сред учителския колектив. Тя вярва, че е по силите на учителите да развият творческо и приобщаващо училище, в което всяко дете може да твори и да се развива. При тях понастоящем учат 48 деца със специални образователни потребности. Диагностиката им започва още в първи клас, 3 месеца се установява нивото и затрудненията и нуждаещите се оказва допълнителна подкрепа по Наредбата за приобщаващо образование. Училището разполага с двама помощник възпитатели, ресурсни учители, психолог, педагогически съветник, логопед, образователни медиатори. "Вече е практика в часовете учителите да са по двама. С до 12 ученици със специални потребности работи един ресурсен учител, при нас са четирима. Имаме и шест образователни медиатори, двама се осигуряват със средствата за финансиране от уязвими групи, четирима по училищния проект, финансиран по оперативна програма "Образование" 2022-2027 "Учим, мечтаем, творим. Многообразието ни прави силни". Просто имаме нужда от доста хора, които да се грижат за децата. Човешкият ресурс е ключов", казва Миланова.

В резултат на целенасочената екипна работа и добрия имидж на училището като приобщаващо, броят на обследваните или преместени в него ученици със специални образователни потребности расте. А учителите доказват, че и специалните деца могат да постигат успехи, стига да им се даде шанс. "Имахме ученичка със СОП от близките села, тя рисуваше чудесно. След учебните часове всеки ден посещаваше Арт ателието на г-жа Бонева да рисува. За 3 г. стигна до национален кръг на Лабораторията за изкуство и дори получи стипендия. Това е голямо вдъхновение за нас", разказва Миланова.

Учителите се обучават ежегодно и ефективно

В училището от няколко години подготвят бинарни уроци, които се водят от двама или повече учители, за да повишат ангажираността на учениците. В процеса на планиране учителите развиват методическите си умения, а училището става партньор в майсторски класове за обмен на успешни практики, споделяйки опит в областта на приобщаващото образование и подготовката за НВО. "Когато ни посещаваха, колегите ни започнаха да променят представата си за работата, въздействието и усилията, които хвърляме", споделят учители от колектива.

"Не е лесно наваксването по български и математика. Затова стимулираме извънкласните занимания. Избираме за тях деца с добър успех, но и с провинения, за да ги мотивираме. Всеки учител сам избира как да преподава - стандартно или нестандартно. Залагам много на личния избор на учителя според спецификата на класа. Давам максимална свобода, стига да е в полза на децата", казва директорка.

Родителите - най-мощният фактор за въздействие

В училище "П. Р. Славейков" това е водеща максима. Даването на положителна обратна връзка и отбелязването на всеки малък успех на учениците са ключови за въздействието върху родителите. Затова и изпращат поздравителни адреси, грамоти и изработени от учениците сувенири до тях. Общи родителски срещи не се правят. Вместо това преподавателите ходят на срещи в кварталите, защото голяма част от родителите нямат средства да стигнат до града. Често родителите отсъстват в отглеждането - баби, дядовци и роднини се грижат за децата.

"Учителите познават семейството, историята и съдбата на всеки ученик - къде живее, спецификата на проблема му. Вместо за кафе, в джобовете им има монети за храна - вътрешни дарения се правят постоянно. Няма случай дете да не дойде на училище и да не знаем защо", казва Миланова. Неслучайно при тях има изключително нисък процент на отсъствия на ученици. Просто защото възпитаниците му виждат смисъл в това да ходят на училище.