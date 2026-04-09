Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

25 студенти ще учат във филиала на Музикалната академия в Бургас

Те ще са в редовна и задочна форма в направление Музикално и танцово изкуство

12 Апр. 2026
МОН
Откриването на филиал на НМА в Бургас се смята за стратегическа стъпка в развитието на Академията, както принос за културната среда в Бургас и Югоизточна България.

25 студенти ще се обучават във филиала на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в Бургас от академичната 2026/27 г.

Министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов обсъди бъдещето развитие на новооткрития с решение на Министерския съвет филиал с кмета на Бургас Димитър Николов и с ректора на Националната музикална академия проф. Сава Димитров.

Филиалът в Бургас предлага обучение в редовна и задочна форма в направление "Музикално и танцово изкуство". В редовната форма ще се развиват специалности като класическо, поп и джаз пеене, фолклорно пеене, класическа китара, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, както и поп и джаз китара и бас китара. Задочната форма ще предлага обучение по балетна педагогика и фолклорна хореография.

Учебният процес във филиала ще се води от утвърдени преподаватели на Музикалната академия, доказали се в своята изпълнителска, педагогическа и научна дейност, а студентите ще имат възможност за пълноценно академично развитие, активна творческа дейност и достъп до научни ресурси и публикации. Откриването на филиала е стратегическа стъпка в развитието на Академията в навечерието на 105-годишнината ѝ, и ще подкрепи младите таланти от региона, като допринесе за обогатяване на културната среда в Бургас и Югоизточна България, посочват от МОН.

По време на посещението си в Бургас министър Игнатов се запозна със строителството на изграждащия се в момента студентски високотехнологичен кампус, който ще се използва от всички университети в града. Комплексът включва пет сгради с общежития за преподаватели и студенти, научни лаборатории, мултифункционални конферентни, лекционни и учебни зали. Към него са предвидени още обучителен и спортен център със зали за тренировки по волейбол и баскетбол, фитнес и лекоатлетическа писта, както и зарядни станции за електрически автомобили и велосипеди.

В рамките на визитата си министър Игнатов се срещна и с ръководството на Малко българско училище в Чикаго, след като преди дни Министерството на образованието и науката взе решение за възстановяване на финансирането.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Национална музикална академия, Бургас, филиал

Още новини по темата

Отиде си изтъкнатият вокален педагог проф. Илка Попова
08 Апр. 2026

Шоуто с бургаския билет продължи с "финансова корекция" спрямо НАП
31 Март 2026

Стилиян Петров ще организира "Мач на надеждата" и в Бургас
31 Март 2026

Бургас пътува с незаконен билет за градски транспорт
28 Март 2026

Бургаският държавен университет отваря филиал в Добрич
13 Март 2026

И столичната педиатрия може да прелее кадри на Бургас
21 Февр. 2026

НАП наложи смайваща глоба заради еврото в Бургас
19 Яну. 2026

Бургас изпревари София с нова детска болница
09 Яну. 2026

Мегапопулизъм се разигра в Бургас с цената на билетчето в евро

06 Яну. 2026

Единствен Бургас се изхитри със закръглянето на автобусния билет
02 Яну. 2026

Варна иска строежи върху старо свлачище
25 Окт. 2025

Мистерията около труповете в кораб в Бургас се задълбочава

02 Окт. 2025

Откриха трупове в трюма на кораб в Бургас
30 Септ. 2025

Край Бургас изгоряха 30 къщи и евакуираха хора
14 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?