Отиде си изтъкнатият вокален педагог проф. Илка Попова

Личен архив Проф Илка Попова е известна и като камерна изпълнителка с богат репертоар от български композитори.

Днес ни е напуснала проф. Илка Попова – изтъкнат вокален педагог, изпълнител и всеотдаен преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, съобщи БТА, позовавайки се на информация от нейни близки. Тя посвещава живота си на музикалното изкуство и студентите, оставяйки ярка следа в развитието на българската вокална школа. С висок професионализъм, човечност и вдъхновение проф. Попова възпита поколения певци, които с признателност ще пазят нейните уроци и дух, казват за нея колегите ѝ.

Поклонението ще се състои на 11 април от 12.00 ч. в православния гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ в Бояна.

Илка Попова е приета в Музикалното училище във Варна през 1960 г. По-късно завършва Музикалната академия в класа на проф. Елена Киселова. След дипломирането си е поканена за асистент в академията. През 1976 г. става редовен асистент към катедра „Класическо пеене“. Дългогодишен преподавател, доцент, професор, тя заема и ръководни длъжности през годините – декан и заместник-ректор.

Изявен вокален педагог с множество успешно реализирани ученици, Илка Попова има възпитаници, станали лауреати на национални и международни конкурси. Проф. Илка Попова е известна с индивидуалния си подход в обучението. Камерна изпълнителка с репертоар от родни композитори, проф. Попова активно популяризира българската музика.

Автор е на изследвания за пионера на българската опера – баса Иван Вульпе, за тенора Константин Михайлов-Стоян – също сред основоположниците на оперното изкуство у нас, и др.