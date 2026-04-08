Отиде си изтъкнатият вокален педагог проф. Илка Попова

Като преподавател в Националната музикална академия тя е създала поколения певци

Днес, 16:55
Проф Илка Попова е известна и като камерна изпълнителка с богат репертоар от български композитори.
Личен архив
Проф Илка Попова е известна и като камерна изпълнителка с богат репертоар от български композитори.

Днес ни е напуснала проф. Илка Попова – изтъкнат вокален педагог, изпълнител и всеотдаен преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, съобщи БТА, позовавайки се на информация от нейни близки. Тя посвещава живота си на музикалното изкуство и студентите, оставяйки ярка следа в развитието на българската вокална школа. С висок професионализъм, човечност и вдъхновение проф. Попова възпита поколения певци, които с признателност ще пазят нейните уроци и дух, казват за нея колегите ѝ.

Поклонението ще се състои на 11 април от 12.00 ч. в православния гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ в Бояна. 

Илка Попова е приета в Музикалното училище във Варна през 1960 г. По-късно завършва Музикалната академия в класа на проф. Елена Киселова. След дипломирането си е поканена за асистент в академията. През 1976 г. става редовен асистент към катедра „Класическо пеене“. Дългогодишен преподавател, доцент, професор, тя заема и ръководни длъжности през годините – декан и заместник-ректор.

Изявен вокален педагог с множество успешно реализирани ученици, Илка Попова има възпитаници, станали лауреати на национални и международни конкурси. Проф. Илка Попова е известна с индивидуалния си подход в обучението. Камерна изпълнителка с репертоар от родни композитори, проф. Попова активно популяризира българската музика.

Автор е на изследвания за пионера на българската опера – баса Иван Вульпе, за тенора Константин Михайлов-Стоян – също сред основоположниците на оперното изкуство у нас, и др.

Още новини по темата

И Музикалната академия открива филиал в Бургас
29 Юни 2025

Отиде си големият сценограф Вечеслав Парапанов
03 Февр. 2025

Защо да плащаме за лада, като може да имаме мерцедес?!
14 Юни 2024

Ректор предупреди, че скоро "няма да има кой да изсвири химна на живо"
07 Май 2024

Четири концерта честват 125 години Панчо Владигеров
09 Март 2024

Отиде си актрисата Добринка Станкова

29 Юни 2022

Отиде си хореографът и любим педагог в НАТФИЗ доц. Александра Хонг
24 Юни 2022

