Бургаският държавен университет отваря филиал в Добрич

Национална агенция за оценяване и акредитация е дала положителна оценка на проекта за откриване на филиал на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Добрич. Това съобщи кметът на Добрич Йордан Йорданов във Фейсбук.

По думите му решението не е дошло лесно, а е било резултат от дълга и трудна борба на много хора, вярвали, че Добрич заслужава да бъде фактор на академичната карта на България. "Откриването на медицински филиал е не просто образователен проект. Това е реална стъпка към по-добро медицинско обслужване в нашия град и шанс повече млади хора да изберат да останат и да се развиват тук", казва кметът. По думите му за Добрич това е огромен успех и важен знак, че когато има обща воля и постоянство, добрите неща се случват. "Работата тепърва започва”, пише Йорданов.

"Откриването на филиала е важна стъпка както за развитието на университета, така и за региона на Добрич, където има сериозна необходимост от подготвени специалисти по здравни грижи. Новото академично звено ще даде възможност на млади хора от Североизточна България да получат качествено висше образование в сферата на здравеопазването, близо до родното си място", се казва и в съобщение за откриване на новото звено.

В новия филиал ще могат да се обучават 60 студенти в специалност "Медицинска сестра". Той си има и подразделение в сайта на университета, в което обаче засега има само информация за курсовете за парамедици. Припомняме, че миналата година в Добрич започна първият курс за парамедици, организиран от Бургаския държавен университет със съдействието на Община Добрич и Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ).