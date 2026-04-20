70 преподаватели ще обучават във филиала на Бургаския университет в Добрич

Те ще преподават на 60 студенти в направление медицинска сестра

Днес, 15:28
Бургаски държавен университет
10 души академичен състав ще обучава студентите в направление медицинска сестра в новия филиал на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Добрич. Това става ясно от предложение на МС до парламента за откриване на въпросния филиал.

Още миналия месец кметът на Добрич Йордан Йорданов се похвали, че Националната агенция за акредитация е дала положителна оценка на проекта за откриване на филиал на Бургаския държавен университет в Добрич за обучение по специалността от регулираните професии "Медицинска сестра". Бе съобщено за 60 студенти, които ще се обучават в нея.

От проекта на МС стават ясни някои детайли по предложението, свързани с преподавателския състав във филиала в Добрич. Той ще бъде осигурен от преподаватели на Бургаския университет и ще бъде допълван с кадри от региона. Предвидено е академичният му състав да бъде 10 души - първоначално ще се назначат на трудов договор 1 професор по неврология, 4-рима доценти (здравни грижи, офталмология, кардиология и клинична лаборатория), 1 главен асистент (дерматология), 3-ма асистенти (2-ма - здравни грижи, 1 - дерматология) и 1 преподавател по здравни грижи. Общият брой на преподавателите, участващи в обучението по медицинска сестра във Филиала, ще е 70. Хабилитираните преподаватели са 37, като от тях на основен трудов договор са 34, а нехабилитираните - 33. Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини през първите две години на обучението ще се водят от 26 хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в университета - 8 професори и 18 доценти на средна възраст 56,3 г.

С цел предоставяне на високо качество на обучение ръководството на Бургаския държавен университет предвижда пълен достъп на студентите и преподавателския състав от филиала в Добрич до материално-техническите и информационните ресурси на висшето училище. Обучението на студентите от филиала ще се осъществява в аудитории, семинарни зали и специализирани кабинети в предоставената на Бургаския университет от община Добрич база за нуждите на филиала, както и от акредитирано за обучение лечебно заведение и медико-социални структури на територията на Добрич.

 

 

 

Още новини по темата

25 студенти ще учат във филиала на Музикалната академия в Бургас
12 Апр. 2026

Бургаският държавен университет отваря филиал в Добрич
13 Март 2026

И Музикалната академия открива филиал в Бургас
29 Юни 2025

Обучението на медицински сестри и акушерки става безплатно
04 Юни 2025

За първи път НАТФИЗ ще обучава извън София
30 Май 2025

Медсестрите са готови на протест, ако намалят обучението им на 3 г.

12 Февр. 2025

Ректори настояват за медицинска сестра да се учи 3 г. вместо 4 г.

09 Февр. 2025

На 42-рия ден фугата във варненския театър е непобедима - тече ли, тече

10 Дек. 2024

МС разреши СУ да обучава по религия и музика в Бургас
04 Яну. 2023

СУ открива филиал по музика и религия в Бургас
27 Окт. 2022

Великотърновският университет открива филиал в РС Македония
08 Юни 2022

