Лесотехническият университет открива филиал в Бургас

Лесотехническият университет ще открие филиал в Бургас, в който ще обучава студенти по специалностите "Ландшафтна архитектура", "Технология на дървесината и мебелите" и "Горско стопанство". Това предвижда постановление на Министерския съвет, одобрено на днешното правителствено заседание.

Новият филиал ще приема студенти в професионално направление "Горско стопанство", след като проектът получи положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Определеният капацитет е до 280 студенти в рамките на вече утвърдения капацитет на университета.

Според мотивите на Министерството на образованието и науката идеята е резултат от анализ на потребностите на Югоизточния регион и обсъждания с община Бургас. Целта е младите хора да получат възможност да завършат висше образование в родния си край, да се ограничи изтичането им към София и чужбина и да се осигурят повече инженери за горското стопанство, дървообработването и мебелната индустрия. От МОН отбелязват, че механизацията, автоматизацията и роботизацията в тези отрасли увеличават нуждата от висококвалифицирани кадри.

Като аргумент за откриването на филиала се посочват и особеностите на региона. В района се намира природен парк "Странджа", а близо 40% от територията на община Бургас попада в защитени зони. В същото време Южното Черноморие е сред районите с най-активно строителство, което създава търсене на специалисти в производството на мебели, а развитието на туризма и зелената инфраструктура – на ландшафтни архитекти.

Община Бургас развива политика за привличане на висши училища и разширяване на университетската инфраструктура. Предвижда се изграждането на студентско градче с обща университетска сграда за филиалите на различни висши училища, общежития за студентите и жилища за преподавателите.

Лесотехническият университет е единственото висше училище в България, което подготвя специалисти по горско стопанство, технологии на дървесината и мебелното производство. Университетът има институционална акредитация с оценка 9,31 до 2030 г. и капацитет от 4600 студенти.

Филиалът няма да е първият на национален университет в Бургас. В града вече функционират филиали на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и на Националната художествена академия, а през тази година общината подписа споразумение и за разкриване на филиал на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски".