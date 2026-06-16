Медицинският факултет на СУ има нов декан

Проф. д-р Геновева Златева е избрана за декан на медицинския факултет на Софийския университет на проведено на 15 юни 2026 г. Общо събрание на факултета, съобщи правният сайт lex.bg.

До събранието се стигна след отмяната на изборите за декан, проведени през 2025 г. Те бяха кулминация на вътрешни конфликти и напрежение, датиращи още от 2023 г. Тогава за декан на Медицинския факултет бе избран проф. Любомир Спасов, който малко преди това бе уволнен от болница "Лозенец" след разкрития за извършвани незаконни трансплантации. Въпреки препоръката на МОН за провеждане на нови избори, факултетът продължи над 2 г. да се ръководи фактически от него.

През ноември 2025 г. историята се повтори - за декан бе избрана доц. Десислава Лазарова, смятана за близка до проф. Спасов - отново на фона на сигнали за нарушения. Контролният съвет на СУ отново обяви вота за незаконосъобразен, препоръчвайки провеждането на нов. Този път обаче се стигна и до действия от страна на ръководството на СУ - през март т.г. ректорът проф. Георги Вълчев (в момента просветен министър) прекрати договора на доц. Лазарова, назначавайки служебен декан.

Така, на проведено на 15 юни Общо събрание проф. Геновева Златева е избрана с 66 гласа „за“, 2 „против“ и 8 „въздържал се“ при 76 регистрирани членове на Общото събрание (от общо 131 членове) и при липсата на други кандидати.

И около това събрание е имало съмнения. Преди него временният ректор на СУ доц. д-р Първан Първанов е уведомил академичната общност, че според него има проблеми в подготовката на заседанието. Според правния сайт обаче на самото събрание органите на факултета са изпълнили указанията на ректора и стриктно са следвали буквата на закона.

С избора се слага край на част от драмите в Медицинския факултет на СУ, довели до тежки репутационни щети - както на факултета, така и на самия университет. Предстои обаче развръзка и по друг, не по-малко ключов въпрос - ще получи ли регулираната специалност "Медицина" в СУ програмна акредитация пред Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). В края на м.г. "Дневник" изнесе фрапиращи данни от проверка на НАОА, установяващи сериозни нарушения във факултета - като липса на достатъчно хабилитирани преподаватели за ключови дисциплини, неотговарящи на закона катедри и др.

Кандидат-ректори

Трима кандидати се борят са поста ректор на Софийския университет. Те са проф. д-р Георги Райновски, декан на Физическия факултет на СУ, проф. д-р Елиза Стефанова, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация; и проф. д-р Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. На 7 юли Общото събрание на СУ ще избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 г., след като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието.