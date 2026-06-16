Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Медицинският факултет на СУ има нов декан

3-ма са кандидатите за ректор на Софийския университет

Днес, 09:40
Проф. Геновева Златева
EPA/БГНЕС
Проф. Геновева Златева

Проф. д-р Геновева Златева е избрана за декан на медицинския факултет на Софийския университет на проведено на 15 юни 2026 г. Общо събрание на факултета, съобщи правният сайт lex.bg.

До събранието се стигна след отмяната на изборите за декан, проведени през 2025 г. Те бяха кулминация на вътрешни конфликти и напрежение, датиращи още от  2023 г. Тогава за декан на Медицинския факултет бе избран проф. Любомир Спасов, който малко преди това бе уволнен от болница "Лозенец" след разкрития за извършвани незаконни трансплантации. Въпреки препоръката на МОН за провеждане на нови избори, факултетът продължи над 2 г. да се ръководи фактически от него.

През ноември 2025 г. историята се повтори - за декан бе избрана доц. Десислава Лазарова, смятана за близка до проф. Спасов - отново на фона на сигнали за нарушения. Контролният съвет на СУ отново обяви вота за незаконосъобразен, препоръчвайки провеждането на нов. Този път обаче се стигна и до действия от страна на ръководството на СУ - през март т.г. ректорът проф. Георги Вълчев (в момента просветен министър) прекрати договора на доц. Лазарова, назначавайки служебен декан.

Така, на проведено на 15 юни Общо събрание проф. Геновева Златева е избрана с 66 гласа „за“, 2 „против“ и 8 „въздържал се“ при 76 регистрирани членове на Общото събрание (от общо 131 членове) и при липсата на други кандидати. 

И около това събрание е имало съмнения. Преди него временният ректор на СУ доц. д-р Първан Първанов е уведомил академичната общност, че според него има проблеми в подготовката на заседанието. Според правния сайт обаче на самото събрание органите на факултета са изпълнили указанията на ректора и стриктно са следвали буквата на закона. 

С избора се слага край на част от драмите в Медицинския факултет на СУ, довели до тежки репутационни щети - както на факултета, така и на самия университет. Предстои обаче развръзка и по друг, не по-малко ключов въпрос - ще получи ли регулираната специалност "Медицина" в СУ програмна акредитация пред Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). В края на м.г. "Дневник" изнесе фрапиращи данни от проверка на НАОА, установяващи сериозни нарушения във факултета - като липса на достатъчно хабилитирани преподаватели за ключови дисциплини, неотговарящи на закона катедри и др.

 

Кандидат-ректори

Трима кандидати се борят са поста ректор на Софийския университет. Те са проф. д-р Георги Райновски, декан на Физическия факултет на СУ, проф. д-р Елиза Стефанова, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация; и проф. д-р Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата. На 7 юли Общото събрание на СУ ще избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 г., след като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Декан, медицински факултет, Софийски университет

Още новини по темата

Софийският университет се нареди сред най-елитните 5.2% в света
03 Юни 2026

Новият ректор на СУ е доцент, а не професор
18 Май 2026

СУ открива Институт по геопространствени изследвания

14 Апр. 2026

Университетско ценообразуване: От 107 евро до 5800 евро за година учене
30 Март 2026

Ректорът на СУ освободи декана на Медицинския факултет

26 Март 2026

Нередности поставят на карта обучението по медицина в СУ
23 Март 2026

Местата за физика в СУ са запълнени за първи път от 10 г.

31 Окт. 2025

СУ откри център за изследване на аутизма
07 Окт. 2025

Цветът на римското право се събра в България
12 Септ. 2025

СУ намали таксите за платено обучение
27 Юли 2025

За шеста година правото е най-желаната специалност в СУ
11 Юли 2025

Единствено СУ е класиран сред най-добри университети в света
22 Юни 2025

Собствeникът на радио "КласикА" се закани да съди СУ

19 Юни 2025

И висшистите могат да нанесат вреда, ако не са с добра подготовка
19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса