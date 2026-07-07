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За първи път жена стана ректор на Софийския университет

Проф. Стефанова ще довърши мандата на проф. Георги Вълчев до ноември 2027 г.

Днес, 16:38
проф. Елиза Стефанова
EPA/БГНЕС
проф. Елиза Стефанова

Настоящият шеф на Националната агенция по оценяване и акредитация проф. Елиза Стефанова бе избрана за ректор на Софийския университет. Така, тя става първата жена на този пост в историята най-старото ни висше училище. Проф. Стефанова ще довърши мандата на предшественика си проф. Георги Вълчев, който бе избран за министър на образованието, за периода от юли 2026 г. до ноември 2027 г.

Преди кандидатите да изложат накратко програмите си и да се даде възможност за въпроси, Общото събрание прие оставката на проф. Георги Вълчев като ректор. 

Проф. Стефанова бе на балотаж с другия претендент за поста проф. д-р Георги Райновски. За нея са гласували 185 членове на Общото събрание от регистрирани 331 души. За проф. Райновски гласовете "за" бяха 135.

На първото гласуване за проф. д-р Георги Райновски гласовете бяха 86, за проф. д-р Елиза Стефанова - 119, за проф. д-р Мадлен Данова - 70 гласа, а за проф. д-р Милен Замфиров - 50 гласа.

Кандидатите за поста днес неочаквано станаха четирима. Към тримата, които вече представиха програмите си - проф. Милен Замфиров, проф. Елиза Стефанова и проф. Георги Райновски - се присъедини и проф. Мадлен Данова, настоящ зам.-ректор на Софийския университет. Нейната кандидатура също беше издигната през юни, но беше обявено, че не отговаря на изискванията. Днес беше гласувано тя също да участва в избора на ректор. За сметка на това Общото събрание на СУ не подкрепи петата издигната кандидатура - тази на настоящия временен ректор проф. Първан Първанов.

В програмата си проф. Стефанова наблегна на довършване на започнатите дейности, стабилизиране на финансите и администрацията, укрепване на научните структури, модернизиране на обучението и подобряване на средата за обучение. До края на мандата тя си постави за цел Университетът да е представен чрез модерен интернет сайт с ясна навигация. Заяви, че ще отстоява моделът на финансиране да отчита качеството на обучението, научните резултати и спецификата на изследователските университети. Сред най-важните й задачи ще е и приемане на цялостна Образователна стратегия на СУ, която да обвърже приема, специалностите, учебните планове, качеството, реализацията на завършилите, нуждите на обществото и пазара на труда.

За академичния персонал тя се обяви за по-прецизни показатели за учебна натовареност, наднормени часове, работа в магистърски и чуждоезикови програми и др. Като свои задачи тя посочи още участието на студентите и докторантите като реални партньори в управлението, довършване на електронизацията на студентското обслужване, мерки за повишаване на процента на успешно защитилите докторанти до 60-65%, както и върху приемане на ясна институционална политика за използване на изкуствения интелект в обучението и научните изследвания.

 

 

 

 

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Ключови думи:

ректор, Софийски университет

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