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Сменен е ректорът на Академията на МВР

Доц. д-р Милорад Руменов Йорданов застава на мястото на проф. Иван Видолов

Днес, 16:44
Новият ректор на Академията на МВР
МВР
Новият ректор на Академията на МВР

Старши комисар доц. д-р Милорад Руменов Йорданов е новият ректор на Академията на МВР. Той сменя на поста проф. Иван Видолов.

Според официалната биография на Йорданов, той е роден на 27 ноември 1984 г. в гр. Перник. Самият той е завършил  Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, бакалавър. Посочено е, че е завършил и право в  Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност „Право“.

Докторатът му е по „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (Национална сигурност).

Бил е оперативен работник в районното полицейско управление в Брезник, в структурата на ГДБОП в Перник. Бил е асистент и старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“, факултет „Полиция“, АМВР. В същата катедра е и доцент. През 2021 г. е бил временен зам.-ректор на АМВР. През 2022 г. е назначен на длъжност началник на сектор „Териториално обслужване“ в отдел „Охранителна полиция“ в националната полиция, а през 2026 г. е станал временен шеф на отдела.

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Ключови думи:

ректор, Академия на МВР

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