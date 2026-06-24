За 7-ма година СУ запазва позиции в престижна световна класация

EPA/БГНЕС СУ е класиран най-напред в а Impact Rankings 2026 на Times Higher Education (THE) в направление равенство между половете.

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За седма поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 401- 600 място в публикуваната на 24 юни класация на Impact Rankings 2026 на Times Higher Education (THE), съобщават от пресцентъра на висшето училище.

Рейтингът за въздействие върху устойчивостта оценява постиженията на университетите в изпълнение на 17-те глобални цели на ООН за устойчиво развитие. За да определят най-добрите университети в света, са анкетирани 1610 висши училища от 114 държави. Класираните университети се отличават с изграждането на международни партньорства, които подкрепят устойчивото развитие. Чрез съвместни изследвания, споделени знания и мобилизиране на ресурси те улесняват глобалните мрежи, които подобряват технологичните възможности, финансовата подкрепа и съгласуването на политиките за устойчиво развитие.

Софийският университет е класиран в 12 от общо 17 цели и запазва позициите си. Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Класирането на Софийския университет в отделните направления е следното:

101-200 SDG 5 равенство между половете (Gender Equality)

201-300 SDG 14 подводен живот - опазване на водните ресурси (Life below water)

301-400 SDG 17 партньорство за устойчиво развитие (Partnership for the Goals

301-400 SDG 7 достъпна и чиста енергия (Affordable and Clean Energy)

301-400 SDG 13 климатични промени (Climate action)

301-400 SDG 15 живот на земята - опазване на биоразнообразието (Life of land)

301-400 SDG 11 устойчиви градове и общности (Sustainable cities and communities)

401-600 SDG 8 достоен труд и икономически растеж (Decent Work and Economic Growth)

401-600 SDG 9 индустрия, иновации и инфраструктура (Industry, Innovation and Infrastructure)

401-600 16 правосъдие и институции (Peace, Justice and Strong Institutions)

401-600 SDG 4 качествено образование (Quality education)

601-800 SDG 3 здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието (Good Health and Wellbeing)

Наскоро СУ се нареди сред първите 5.2% от 21 291 университета в света според изданието за 2026 г. на класацията Global 2000, базирана на резултатите на Center for World University Rankings.