Медицината влезе в Топ 3 на най-желаните специалности в СУ

Медицината е третата най-желана специалност в Софийския университет. Това е тазгодишната изненада от първия етап от класирането на кандидат-студентите в СУ за академичната 2026/27 г., става ясно от съобщение на висшето училище.

Общо 960 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. На първо място, както и м.г., сред посочените от най-много кандидати специалности е „Право“. На второ място също отново е „Психология“. Третото място обаче, което м.г. бе за „Международни отношения“, се заема от специалността „Медицина“. Това е твърде интересно на фона на проблемите с тази специалност в СУ - не само управленски скандали кой да ръководи медицинския факултет, но и установени нередности от Агенцията по акредитация относно обезпечеността с преподаватели, спазването на изискванията на закона за висше образование и др.

На следващите места кандидатите са поставили специалностите: „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (задочно обучение), „Софтуерно инженерство“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (редовно обучение), „Журналистика“, „Международна търговия и инвестиции“, „Международни отношения“ и „Английска филология“. Специалностите „Връзки с обществеността“, „Бизнес администрация“, „Комуникационен мениджмънт“ и „Икономика и финанси“, които м.г. бяха в Топ 10 на най-търсените специалности, т.г. изпадат от първите 10.

6084 са кандидатите, приети на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети 38 лауреати и 24 първенци на национални олимпиади и състезания.

В срок от 10 юли до 17 юли, включително, класираните от първия етап кандидати имат няколко възможности - да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващия етап. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващия етап на класиране за по-предна желана специалност.

Класирани от първия етап кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващото класиране, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдела „Студенти“ на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Комплект документи за новоприети студенти по образец се купува от книжарниците в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопанския факултет и на щандовете на Университетското издателство с печатница „Св. Климент Охридски“.

Вторият етап на класиране се извършва на 21 юли. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти. Срокът за записване е от 22 юли до 31 юли, включително. Резултатите от това класиране са окончателни.

Най-актуалната информация за кандидатстудентската кампания може да бъде намерена в страницата на Софийския университет в интернет на адреса: www.uni-sofia.bg.