Депутати предлагат въвеждане на подготвителен клас

"Наддаването" за училищния закон започна - четири партии вече предложиха своите идеи за промени в основния закон, който регулира училищните процеси. Повечето от предложенията са вече внасяни и обсъждани неколкократно в публичното пространство - като мандатност на директорите, въвеждане на подготвителен клас, забрана за мобилни телефони в клас, на предмет религия и т.н.

Езикова подкрепа

Най-новите предложения са на ГЕРБ и са свързани с въвеждане на езикова подкрепа за децата, които не владеят добре български език. Идеята вече бе предложена с големите промени в училищния закон, внесени по времето на министър Красимир Вълчев. Заради оставката на правителството обаче законопроектът, включващ и много други промени, вкл. въвеждане на предмет религия, не видяха бял свят. Езиковата подкрепа ще включва и подготвителна група или подготвителен клас при нужда. Ученик, който получи Слаб 2 като годишна оценка, ще повтаря класа, но не повече от 2 пъти. Същото ще се отнася и за учениците в 1. клас, които не са усвоили нужните компетентности. Предвидена е и глоба от 50 до 150 лв. за родители, които не осигуряват присъствие на децата си на определения вид езикова подкрепа или допълнително обучение.

Забрана за телефони в клас

За втори път ГЕРБ предлага пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище с мотив, че смарт устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. С предложения за промени в закона за закрила на детето от партията на Бойко Борисов предлагат и ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16-годишна възраст. Идеята е това да става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, позволяващо анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи. Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само със съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време.

Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видео съдържание. Промените предвиждат още създаването на регистър на всички социални платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания. Те са от порядъка на 10 млн. евро - за доставчици на услуги за социални медийни платформи, както и платформи за споделяне на аудио и видео съдържание, които не спазват ограниченията.

Мандатност на директорите и промени при изпитите

От ДБ предлагат и промени при националното външно оценяване в 4. 7. и 10. клас - предлага се то да е обобщаващо и целящо да установи степента на постигане на заложените компетентности. Любопитно е, че от партията предлагат приемът в 8. клас да става въз основа на резултатите от всички изпити, преминати от учениците до този момент, т.е. да се вземат оценките не само от НВО в 7. клас, но и тези на НВО в 4. клас. Относно директорите идеята е за тях да се въведе мандатност - максимум 2 мандата от по 4 г., като комисиите по избора им да включват нечетен брой представители - един от РУО, един от общината, един от училището и двама от обществения съвет с право на съвещателен глас и на учениците.

Проектът на ДБ предвижда още ежегодно атестиране на педагозите, въвеждане на такса за детските градини през лятото по решение на всяка община, занималня за учениците от 5-7. клас по желание на родителите (а не съобразно възможностите на училището), както и занималня за учениците със специални потребности на индивидуален учебен план след становище на регионалния център за приобщаващо образование, рейтингова система на програмите за обучение на учителите, автономия на преподаването и управлението на училищата при ясни правила за отчетност пред обществото за качеството на образованието и др.

Изкуствен интелект, рамка за качество и дефиниция за пропаганда

От "Продължаваме промяната" също предлагат добре познатите си идеи - регламентиране на използването на AI технологии в образованието, създаване на Национална рамка за качеството на услугите за образование и грижи от ранна детска възраст, включаваща показатели за качество, механизми за наблюдение и оценка и система за събиране на данни на национално и общинско ниво и др. Проектът също така предвижда резултатите от изпитите след 4., 7. и 10. клас, както и матурите и професионалните изпити, да бъдат използвани при оценката на качеството на училищата, за да се измерва т.нар. "добавена стойност" на училищата. Сред идеите им са промяна в начина на оценка на децата със специални потребности, по-силна роля на родителите и децата, мандатност на директорите, както и въвеждане на дефиниция на термина "пропаганда". Според текста това е "разпространяване на информация по предубеден или подвеждащ начин, за да се популяризира определена кауза или гледна точка, без да се основава на научното познание в дадената област".

"Възраждане" възраждат религията в училище

Още в началото на май пък от "Възраждане" предложиха въвеждане на задължителен предмет "Добродетели и религии" от 1 до 12. клас - идея, присъстваща и в проекта на предишното правителство и натъкнала се на голяма съпротива. За изучването му от партията предвиждат разработване на алтернативни програми, даващи възможност за избор между учебно съдържание с или без елементи на вероизповедно обучение.