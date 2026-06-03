Софийският университет се нареди сред най-елитните 5.2% в света

Софийският университет "Св. Климент Охридски" се нарежда сред първите 5.2% от 21 291 университета в света според изданието за 2026 г. на класацията Global 2000, базирана на резултатите на Center for World University Rankings. Новината съобщи висшето училище на сайта си.

Заедно с нас сред първите 5.2% са университети като Bucknell University в САЩ, Dongguan University of Technology в Китай, Институт за ядрени изследвания към Rуската академия на науките, USI - University of Italian speaking в Швейцария и др. В топ 0.1% на класацията са класирани 21 университета, сред които Харвардският университет, Масачузетския технологичен институт, Станфордския университет, университетите в Кеймбридж, Охфрод и др.

Center for World University Rankings (CWUR) публикува най-големите академични класации на световните университети. Те използват обективни показатели за всичките четири ключови стълба, залегнали в методологията на класацията - образование, подготовката на студентите, преподавателски състав и научни изследвания, без да се разчита на анкети и подадени от университетите данни. Класацията обръща еднакво внимание на показатели, свързани със студентите и преподавателите, а през тази година класира 21 291 университета според академичните им постижения.

В методологията си CWUR използва седем обективни индикатора, базирани на резултатите, групирани в четири области: Образование - базирано на академичния успех на възпитаниците на университета, измерен спрямо размера на университета; Реализация на възпитаниците - базирано на професионалния им успех, измерен спрямо размера на университета; Преподавателски състав - измерено с броя на преподавателите, получили най-високи академични отличия; и Научни изследвания - включващи научни резултати, измерени с общия брой научни статии; висококачествени публикации - измерени с броя на научни статии, публикувани във водещи списания; влияние - измерено с броя на научни статии, публикувани в силно влиятелни списания; цитиране - измерено с броя на високо цитирани научни статии.

Center for World University Rankings е водеща консултантска организация, предоставяща политически съвети, стратегически анализи и консултантски услуги за правителства и университети за подобряване на образователните и изследователските резултати. Тя публикува авторитетни световни класации на университетите, известни с обективност и прозрачност.