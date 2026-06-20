Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

239 млади юристи на СУ получиха дипломите си в зала "България"

Днес, 20:27
Млади юристи полагат клетва в зала "България".
Млади юристи полагат клетва в зала "България".

293 млади юристи от специалност „Право“ на Софийския университет "Св. Климент Охридски" получиха дипломите си на пищна церемония в зала "България". Специалност право е една от най-желаните специалности от години в СУ, като следването е изпитаните за студентите.

"Днешното време поставя на изпитание не само правните системи, но и способността на хората да различават истината от внушението, знанието от клишето и доброто от злото", заюви пред младите хора деканът на юридическия факулет проф. Даниел Вълчев. "Правата никога не могат да бъдат самоцел. Те са средства. Те са инструменти, които ни позволяват да изпълняваме своя дълг като хора“, допълни той. 

"Университетът не връчва просто дипломи за завършено висше образование, а дава обществено признание на млади хора, избрали интелектуалното усилие, знанието и отговорността", заяви зам.-ректорът на Софийския университет проф. Атанас Симеонов. 

Кулминация на церемонията беше полагането на Клетвата на посветилите се на правото. С нея младите юристи поеха ангажимент да прилагат знанията си в служба на мира и справедливостта, „да живеят честно, да не вредят другиму и да отдават всекиму неговото“, да пазят доверието към правната професия и да различават доброто от злото, истината от неистината и справедливото от несправедливото.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Софийски университет

Още новини по темата

Медицинският факултет на СУ има нов декан
18 Юни 2026

Софийският университет се нареди сред най-елитните 5.2% в света
03 Юни 2026

Новият ректор на СУ е доцент, а не професор
18 Май 2026

СУ открива Институт по геопространствени изследвания

14 Апр. 2026

Университетско ценообразуване: От 107 евро до 5800 евро за година учене
30 Март 2026

Ректорът на СУ освободи декана на Медицинския факултет

26 Март 2026

Нередности поставят на карта обучението по медицина в СУ
23 Март 2026

Местата за физика в СУ са запълнени за първи път от 10 г.

31 Окт. 2025

СУ откри център за изследване на аутизма
07 Окт. 2025

Цветът на римското право се събра в България
12 Септ. 2025

СУ намали таксите за платено обучение
27 Юли 2025

За шеста година правото е най-желаната специалност в СУ
11 Юли 2025

Единствено СУ е класиран сред най-добри университети в света
22 Юни 2025

Собствeникът на радио "КласикА" се закани да съди СУ

19 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса