239 млади юристи на СУ получиха дипломите си в зала "България"

293 млади юристи от специалност „Право“ на Софийския университет "Св. Климент Охридски" получиха дипломите си на пищна церемония в зала "България". Специалност право е една от най-желаните специалности от години в СУ, като следването е изпитаните за студентите.

"Днешното време поставя на изпитание не само правните системи, но и способността на хората да различават истината от внушението, знанието от клишето и доброто от злото", заюви пред младите хора деканът на юридическия факулет проф. Даниел Вълчев. "Правата никога не могат да бъдат самоцел. Те са средства. Те са инструменти, които ни позволяват да изпълняваме своя дълг като хора“, допълни той.

"Университетът не връчва просто дипломи за завършено висше образование, а дава обществено признание на млади хора, избрали интелектуалното усилие, знанието и отговорността", заяви зам.-ректорът на Софийския университет проф. Атанас Симеонов.

Кулминация на церемонията беше полагането на Клетвата на посветилите се на правото. С нея младите юристи поеха ангажимент да прилагат знанията си в служба на мира и справедливостта, „да живеят честно, да не вредят другиму и да отдават всекиму неговото“, да пазят доверието към правната професия и да различават доброто от злото, истината от неистината и справедливото от несправедливото.