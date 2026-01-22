София е 297-а сред 480 най-скъпи градове в света

Българската столица София се нарежда на 297-о място по разходи за живот сред близо 480 големи градове в света. Това показва новото изследване за 2026 г. на Numbeo - платформата с най-голямата база данни за разходите и качеството на живот в различни градове по света.

Тази година проучването определя 46.2 индекс на разходите за живот в София. Този индекс измерва цените на потребителските стоки и услуги, заведения, транспорт и комунални услуги, без да включва разходите за жилище като наеми или ипотеки. Прави впечатление, че година преди това този индекс е бил далеч по-нисък за София - 39.1, т.е. за една година има сериозно поскъпване на живота в българската столица.

Проучването на Numbeo, което е своеобразна класация на най-скъпите градове в света, използва Ню Йорк като базова точка със стойност на индекса 100%. Тази година Ню Йорк се нарежда на 7-ма позиция сред най-скъпите градове в света. Спрямо Ню Йорк животът в нашата столица е с 53.8% по-евтин в момента (100 - 46.2). През 2025 г. разликата е била с 61%.

В класацията попадат още четири български града - Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора.

Варна се нарежда с няколко позиции по-надолу от София (301-во място) с индекс 45.5. Следва Бургас на 335-та позиция и индекс 40.6, Пловдив на 342-ро място с индекс 40.1 и Стара Загора на 395-о м. с индекс 33.6.

Най-скъпите градове в света се намират в Швейцария. За втора поредна година Цюрих е на челно място. Тази година индексът на разходи за живот в този град е 118.5, което означава, че животът в Цюрих е с 18.5% по-скъп от този в Ню Йорк. От второ до шесто място се нареждат Женева, Базел, Лозана, Лугано и Берн.

Ню Йорк е на седма позиция, а другите три града в ТОП 10 на най-скъпите градове в света за 2026 г. са Рейкявик, Хонолулу и Сан Франциско.

Numbeo представя и няколко подиндекса, които измерват други аспекти на разходите за живот в градовете по света.

Например отделно може да се проследят индексите на наемите, с които се оценява средната цена на наемане на апартаменти в даден град в сравнение с Ню Йорк. За София този индекс е 18, т.е. средната цена на наемите е с 82% по-ниска от тази в Ню Йорк. Впечатление прави, че наемите в най-скъпите за живот шест швейцарски града също са по-ниски от тези в Ню Йорк.

В същото време проучването дава сравнение и на покупателната способност на жителите на градовете в класацията спрямо на средната нетна заплата. По този показател българските градове са оценени с доста високи индекси. Например София е с индекс 96, което е само 4% изоставане от Ню Йорк, а Стара Загора дори се представя с 5% по-добре от Ню Йорк.