Ново хапче дава надежда за рака на панкреаса

Ракът на панкреаса е една от най-тежките диагнози в медицината. За него почти няма работещо лечение и обикновено прогнозата е много песимистична. Десетилетия наред клиничните изпитвания на нови препарати не дават резултат. Поради това, широко разпространено мнение сред медиците е, че биологичните препятствия пред лечението не може да бъдат заобиколени. Сега обаче ново лекарство дава надежда, че всички тези проблеми скоро ще бъдат преодолени, съобщава "Ню Йорк Таймс".

Препаратът дараксонрасиб (daraxonrasib) е първият, който значително увеличава преживяемостта на пациентите с рак на панкреаса. Той действа, като атакува клетъчния протеин, който е двигател за растежа на клетките не само при панкреатичните тумори, но също и при туморите на белите дробове и дебелото черво, които са едни от най-разпространените в световен мащаб (ракът на белия дроб причинява най-много смъртни случаи).

От години учените знаят кой е техният враг – гладкият протеин KRAS, който мутира при някои видове рак и кара клетките на тумора да се размножават. Изследователите често го определят като "мазна топка", която е непробиваема на атаки, а за да се атакува една ракова клетка, то обикновено трябва да се намери "пукнатина", за която да се залови лекарството и да я неутрализира. В нормално състояние KRAS протеинът е изключен, но при рака мутацията го кара да е непрекъснато включен. Тези открития са направени още през 80-те години, но едва сега е намерен начин протеинът все пак да бъде "изключен". Досегашните разработки на лекарство са изключвали протеина и при здрави клетки, което при животни е водело до смърт. Новото лекарство обаче явно е успяло да постигне деликатен баланс, защото не просто пациентът не умира, а туморът започва да се свива. Новаторският метод атакува протеина не чрез закрепване към протеина, а чрез "слепване" на молекули.

След първите добри резултати множество компании започват да разработват лекарства, които в момента са в клинични изпитвания за лечение на рак на панкреаса, белите дробове и дебелото черво. Дараксонрасиб, първото от това ново поколение лекарства, вече се движи по бърза писта към разрешение за употреба в САЩ. Малката фармацевтична компания Revolution Medicines пък вече има разрешение да предлага ранен достъп до лечението за някои пациенти.

Лекарството не ликвидира напълно тумора – в един момент то спира да действа, а при някои пациенти изобщо не проработва. Има странични ефекти, които може да бъдат и тежки – обриви, диария, умора, прилошаване, разраняване на върховете на пръстите. Досега обаче пациентите с рак на панкреаса трябваше да изтърпят тежка химиотерапия и то с много краткотраен ефект.

Revolution тества дараксонрасиб върху пациенти с метастатичен рак, които вече са лекувани с химиотерапия. Тези, които са вземали хапчето, са живели средно 13 месеца повече, докато пациентите на химиотерапия - само седем месеца повече, съобщи компанията. Звучи много малко, но всъщност учените го определят като фундаментален напредък и казват, че това е само началото. Една от първите пациентки, която започва експериментално лечение, Риа Карас, е започнала да взема хапчето през есента на 2023 г., когато онколозите са й давали не повече от няколко месеца живот, тъй като е била с метастатичен рак на панкреаса. Две години по-късно тя се готви за ваканция на Хаваите и казва, че често се бори със странични ефекти като умора, прилошаване и проблеми с храносмилането, но туморът й се е свил и животът й се е нормализирал.