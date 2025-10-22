Ковид ваксините усилват имунитета при лечение на рак

РНК-ваксините срещу COVID-19 проявиха неочакван страничен ефект при лечение с имунотерапии на някои видове рак на белия дроб и злокачествен меланом. При ваксиниране на пациенти с два вида рак в напреднал стадий в рамките на 100 дни от започването на имунотерапия (т.нар. checkpoint инхибитори), преживяемостта се увеличава значително спрямо тази при пациентите без ваксина, показва изследване на медицински екипи в САЩ.

Учените приветстват откритието като ключов момент в дългогодишните опити да се проучи действието на РНК-препаратите върху имунната система при лечение на рак и смятат, че то може да се окаже важна стъпка към универсалните ваксини за онкологични заболявания.

Заключенията се базират на анализ на медицинските досиета на над 1000 пациенти, извършен от екипи на Университета на Флорида и Тексаския университет, където се е провеждало лечението на пациентите. Обявените резултати са предварителни, но ако се докажат с клинични изпитвания, то значимостта ще е огромна и може да се стигне до революция в онколечението.

В наблюдаваната група влизат 180 пациенти с напреднал стадий на рак на белия дроб, които са имунизирани с ковид ваксина в рамките на 100 дни преди или след започването на имунотерапия. Междувременно 704 души са лекувани със същата терапия, но без ваксина. Резултатите показват почти двойно по-дълъг период на преживяемост от средното - от 20,6 месеца на 37,3 месеца.

При пациенти с метастатичен меланом - такива, при които ракът се е разпрострял до други органи, 43 са били ваксинирани в рамките на 100 дни от започване на имунотерапия, докато 167 пациенти не са били ваксинирани. Тук средната преживяемост се увеличава от 26,7 месеца на 30 до 40 месеца. Към момента на събирането на данните част от пациентите все още са били живи, което учените тълкуват като възможност преживяемостта да се окаже даже по-дълга.

Новината идва от конференцията на Европейското Дружество по Медицинска Онкология в Берлин и беше коментирана и от д-р Аспарух Илиев от университета в Берн. "Това са случайни наблюдения, които винаги трябва да се приемат с една степен на предпазливост. Необходимо е двете групи (със и без ваксина) да бъдат предварително съвсем случайно разпределени, за да може да се направи заключение. Интересното в случая е, че ваксината срещу Ковид няма общо с рака, тя просто "усилва" определени елементи на имунитета, които по-късно при прилагане на антиракова имунотерапия явно играят позитивна роля. Ваксината само по себе си без имунотерапия впоследствие няма ефект", коментира специалистът. Той отбелязва един детайл - част от участващите съавтори са консултанти за различни фармацевтични фирми, но не и на производител на Ковид ваксини. Това винаги трябва да се има предвид и изисква, щом бъде публикувана, тази статия да се оцени критично с конкретните данни, посочва д-р Илиев.