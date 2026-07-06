Скандал разтърси Медицинския факултет на Софийския университет на прага на новата приемна кампания. Преподаватели във факултета се обявиха срещу отказа на ръководството на университета да назначи законно избрания декан на факултета - проф. Геновева Златева. Според сигнал, изпратен до медиите, с прикачен към него документи, Златева е избрана на 15 юни с повече от поливината от общия брой гласове, но вместо нея на поста е назначен временно изпълняващ длъжността - доц. Йорданка Узунова. Това е поредния обрат в сагата около избор на декан на най-младия факултет на вуза.

В информацията се твърди, че аргументите за назначаване на Узунова са скалъпени и стъпват върху несъстоятелни обвинеия към състава и решенията на Общото събрание.

„Това е срам за ръководството на най-стария и най-реномиран университет в България, както и за цялата ни научна общност и университетско образование. Правят се неща извън закона и правилата“, коментира евматологът проф. Любомир Маринчев от катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“. Според него случаят с бламирания законно избран декан отваря врата за опасни прецеденти и в други висши училища.

„Изборът на декан от Общото събрание на 15 юни беше напълно законен – за разлика от абсолютно незаконното назначение на временно изпълняващи длъжността ръководни кадри без оглед на Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на Софийския университет“, коментира доц. Рада Ганчева и доц. Валентина Решкова от същата катедра. Към момента Медицинският факултет на СУ има над 100 души преподаватели в четири болници. Във факултета в момента се обучават над 850 студенти, а завършилите са над 2000 души. Студентите стават свидетели на скандали и се създава сериозно напрежение, се изтъква още в позицията.

ПРЕДИСТОРИЯТА

Както "Сега" писа, до Общото събрание, което сега се оспорва, се стигна след отмяната на изборите за декан, проведени през 2025 г. Те бяха кулминация на вътрешни конфликти и напрежение, датиращи още от 2023 г. Тогава за декан на Медицинския факултет бе избран проф. Любомир Спасов, който малко преди това бе уволнен от болница "Лозенец" след разкрития за извършвани незаконни трансплантации. Въпреки препоръката на МОН за провеждане на нови избори, факултетът продължи над 2 г. да се ръководи фактически от него.

През ноември 2025 г. историята се повтори - за декан бе избрана доц. Десислава Лазарова, смятана за близка до проф. Спасов - отново на фона на сигнали за нарушения. Контролният съвет на СУ отново обяви вота за незаконосъобразен, препоръчвайки провеждането на нов. Този път обаче се стигна и до действия от страна на ръководството на СУ - през март т.г. ректорът проф. Георги Вълчев (в момента просветен министър) прекрати договора на доц. Лазарова, назначавайки служебен декан.

Така, на проведено на 15 юни Общо събрание проф. Геновева Златева е избрана с 66 гласа „за“, 2 „против“ и 8 „въздържал се“ при 76 регистрирани членове на Общото събрание (от общо 131 членове) и при липсата на други кандидати. Оказва се, че развръзката е само временна и проблемите продъжават. За задаващи се проблеми предупреди преди самото събрание временният ректор на СУ доц. д-р Първан Първанов. В писмо бе указано, че съставът на Общото сърание следва да бъде обновен преди избора на декан и едва след това да се пристъпва към такъв.