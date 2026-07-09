Бургас прави нов голям парк край морето

Докато в София и страната валят скандали за застрояване и превръщане в паркинги на зелени площи, Бургас тръгва в обратна посока. В ход е проект за крайбрежен парк "Екотон", който ще обхване централната част на брега в Бургаския залив в района на квартал "Сарафово". Идеята е зеленото пространство да свърже квартала с Морската градина на града.

В момента "Сарафово" страда от остър недостиг на озеленени пространства, а отредените за парка терени са запустели, на места обрасли в непроходима растителност, а другаде обезлесени и превърнати в нерегламентиран паркинг. Установени се изхвърлени строителни отпадъци, като на места камарите достигат 6 метра дебелина. Собственици на частни имоти са завзели части от общинските земи.

Проектът "Екотон" предвижда да се изгради алейна мрежа, която да свърже "Сарафово" с крайбрежната плажна ивица; да надгради съществуващата растителност; да изтегли трафика от парковата зона (София прави точно обратното в Борисовата градина, където смята да прави нов подземен паркинг). Изграждането на парка ще гарантира почти 30 кв.м зелена площ на жител в района.

Визията на Think Forward ще бъде реализиран на три етапа. Първият се отнася за централната част, главната крайбрежна алея, зони за отдих, а другите предвиждат да се създадат зони за активен спорт, както и амфитеатър с тераса с изглед към морето. Първата стъпка към изграждането на парка вече е предприета. Работата по първия етап е възложена на "Геоплан Кънстракшън", а срокът за изпълнение е 320 дни. Стойността на договора е около 2,527 млн. евро без ДДС.

Главната алея на парк „Екотон“ е продължение на пешеходната зона на Бургас. Тя ще осигурява удобно движение по цялата дължина на терена и ще свързва парка с прилежащата ивица. Достъпът за автомобили ще бъде силно ограничен. Допускани ще бъдат само специализирани превозни средства като полиция, пожарна и спешна помощ, а автомобили за зареждане на заведения ще имат достъп в определен часови диапазон. Велоалеята е логично продължение на веломаршрута от Бургас и е отделена от главната пешеходна алея чрез озеленяване и разлика във височината.

В зоната за отдих в източната част на парка ще има пергола с увивна растителност, пейки, а между тях са проектирани зони за изложба. В близост до ул. "Драва" ще се помещава терасата с изглед и място за отдих. Зоната може да се използва за наблюдение, отдих, организиране на учебни мероприятия, художествени ателиета, пишат в портфолиото си проектантите от Think Forward.

Предвидени са и шест къта с интерактивни инсталации - инсталация “Вятърна арфа”, инсталация “Панорамен бинокуляр”, инсталация “Лупа”, инсталация “Кинетични морски създания”, инсталация “Калейдоскоп“, инсталация “Крайбрежен усилвател”.

В централната част на парка е проектирана детска площадка „Екотон“, която ще включва различни зони за игри, които да представят взаимодействието между горските и крайбрежните екосистеми. Съоръженията за малките ще са за скачане „Гнездото на фламингото“, въртележка „Via Pontica“, тип въртяща се платформа, изравнена с настилката и подходяща за деца с двигателни затруднения, комбинирано съоръжение за игра „Потъналият кораб“ и „Горска пътека“, за водна игра „Тайната река“, пързалка и „Вълните“. Освен това ще има и четири занимателни панела в духа на Атанасовското и Поморийското езеро и Черно море.