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Още общинари изоставиха Пеевски

Съветници и селски кметове от Никола Козлево станаха независими

Днес, 06:32
В средата на юни Пеевски извърши промени в партийното ръководство, но напусканията продължават.
FB/ДПС Пресцентър﻿
В средата на юни Пеевски извърши промени в партийното ръководство, но напусканията продължават.

Никола Козлево стана поредната община, в която съветници напуснаха ДПС. До парламентарните избори това бе една от най-верните общини на Делян Пеевски, като линията бе провеждана от кмета Исмаил Ибрям и мнозинството съветници. След успеха на "Прогресивна България" (ПБ) на 19 април палачинката се обърна - кметът остана с Пеевски, но мнозинството се пропука, избирайки за председател на местния парламент открито работилия за ПБ съветник Турхан Каракаш. С декларация от 6 юли разводът бе официално потвърден - шестима съветници станаха независими, с тях и кметовете на селата Вълнари, Ружица, Пет могили, Каравелово, Красен дол и Църквица.  "Отказваме да бъдем приписвани, асоциирани или превръщани в заложници на Делян Пеевски и кметовете от неговото политическо отражение!", декларираха те, цитирани от сайта "За истината".

За независими се обявяват и още четирима съветници. Макар да бяха от други партии - НДПС и БСП, те също отказват да бъдат "заложници на Пеевски" - удостоверявайки така, че в Никола Козлево любовта към новото начало преди 19 април не е познавала партийни граници. С всичко това 10 от общо 13-те членове на местния парламент вече са независими. Сред тях е и избраният след 19 април председател Каракаш - в Никола Козлево новото мнозинство е "прогресирало" като независимо.

В края на юни "Сега" разказа за няколко случая, в които общинари на ДПС гледат към "Прогресивна България", сред тях бе и Никола Козлево:

Пустите депесари станали прогресисти
Нещо прогресира, мигрира. Какво ли е то? Прогресират" активисти на ДПС - от Делян Пеевски се преориентират към Румен Радев. Община Никола Козлево.  Бастион на Пеевски.
СЕГА
25 Юни 2026

 По-подробно за днешната ситуация в лудогорската община - в сайта "За истината":

 

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Ключови думи:

ДПС, Ново начало, Никола Козлево, Делян Пеевски, селски кметове, зам.-кметове, Прогресивна България, ПБ

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