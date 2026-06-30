Демерджиев обещава разкрития за полетите на Пеевски

Разкрития за финансираната от държавата охрана, както и за полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски обеща вътрешният министър Иван Демерджиев.

"Информацията за охраната на политиците трябва да бъде публична. Необходимо е също да се изясни доколко охраната на Делян Пеевски е била необходима", заяви Демерджиев, цитиран от БНР.

"Първо, трябва да се изясни тази охрана доколко е била необходима, и второ - колко е струвала на българските граждани. Впрочем скоро ще се изясни колко са стрували и полетите му. Ще се изясни и кой ги е плащал. Ще се изясни и кой е предоставял евентуално самолети и на какво основание за това, така че - да, когато си публична фигура, всички тези твои действия трябва да бъдат обществено достояние и вярвам, че това е правилното като подход, за да може обществото да си прави съответните изводи", каза министърът.

Това предизвика ДПС да обяви, че още утре ще бъде внесено искане за изслушване на Демерджиев в Народното събрание "във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети по адрес на лидера на партията Делян Пеевски". ДПС разчитат това като натиск и опит за сплашване на опозиционен лидер, тъй като "в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс".

Неотдавна Пеевски пусна сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата. Няколко дни по-късно и бившият вътрешен министър, а сега депутат на Пеевски - Калин Стоянов, също обяви, че е пуснал сигнал срещу Демерджиев до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова.