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Пеевски пусна сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата

Това е станало чрез адвоката на лидера на ДПС - депутата Хамид Хамид

Днес, 17:27
Иван Демерджиев и Делян Пеевски
БГНЕС архив
Иван Демерджиев и Делян Пеевски

Санкционираният по закона "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски е подал сигнал срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Той е подаден чрез представения в нарочно съобщение на ДПС като адвокат на Пеевски депутат Хамид Хамид. Само преди дни Хамид бе изваден от състава на Централното оперативно бюро (ЦОБ) на партията заедно с Йордан Цонев и Станислав Анастасов.

Сега от съобщението на ДПС става ясно, че Хамид е пуснал  сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Демерджиев. Искането за проверката било по повод многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право. 

В сигнала срещу Демерджиев, подаден от Хамид, се посочвало и, че "има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат “кошаревски” свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки “сигнали” и “свидетелства”, за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент". 

"Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил, или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", обяви само преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента пред журналисти. И допълни, че има и други политици, които се следят.

Демерджиев не за първи път твърди, че има проверка срещу Пеевски, но до момента не е ясно нито кой го проверява, нито за какво е проверката, нито докъде е стигнала тя. Новото в сегашното изявления на Демерджиев е, че се проверяват и хора около партийния лидер и техни разходи, от които са се възползвали не те, а самият Пеевски. Демерджиев обаче и тук не обясни какво точно се търси, кои са въпросните хора, дали и те са политици. 

Прави впечатление, че по много от ключовите гласувания в парламента ДПС гласува винаги с "Прогресивна България", макар че депутатите на Румен Радев имат достатъчно гласове за всякакви решения.

 

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Ключови думи:

Делян Пеевски, Иван Демерджиев

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