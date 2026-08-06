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Демерджиев продължава с кадрилите в МВР

Четвърти областен директор от поставените преди изборите от тандема Дечев-Кандев е сменен - този път в Бургас

07 Авг. 2026
Зам.вътрешният министър Калоян Калоянов, който е бивш шеф в Бургас, представя новия областен директор на МВР
Зам.вътрешният министър Калоян Калоянов, който е бивш шеф в Бургас, представя новия областен директор на МВР

Вътрешният министър Иван Демерджиев продължи с кадрилите в МВР през Бургас, като смени четвърти областен директор на МВР за по-малко от две седмици. Става дума за началници, които бяха сложени преди изборите от служебния вътрешен министър Емил Дечев и вече бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

След смените на началниците във Видин, Стара Загора и Кюстендил, сега дойде ред и на Бургас. Старши комисар Христо Ичев официално поема ръководството на ОДМВР-Бургас със заповед на министър Иван Демерджиев. Новият директор беше представен пред ръководния състав на областната дирекция от зам.-министър Калоян Калоянов. С тях бе и досегашният директор - ст. комисар Николай Ненков.

Назначението идва само няколко седмици след завръщането на Ичев в системата на МВР в Бургас. От 13 юли 2026 г. той заемаше длъжността зам.-директор на областната дирекция, а преди това ръководеше Бургаския затвор. Според официалната му биография, той е роден на 1 юни 1972 г. в Тополовград и е завършил „Публична администрация“ в Бургаския свободен университет. В системата на МВР постъпва през януари 2000 г. в РУ-Тополовград. През 2008 г. е назначен в Първо районно управление – Бургас, а от май 2011 г. работи в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас. След това е преназначен в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ през 2024 г. и така става и директор на затвора в Бургас.

Почти всички 28 областни директори бяха махнати от тандема Емил Дечев (служебен министър) - Георги Кандев (главен секретар). Пълната чистка беше обяснена тогава с назначаването на хора, които да направят честни избори, както и с твърденията, че трябва да се вярва на екипа. Последваха стотици полицейски акции по села и градове, влизане в населени места с дълго оръжие и дронове, а накрая дойдоха и вече известните изборни резултати. Хората на Румен Радев, включително и вътрешният министър Иван Демерджиев, се скъсаха да хвалят МВР и областните директори. Сега обаче почнаха да ги сменят един по един.

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Иван Демерджиев, кадрил, МВР, кадрови промени

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