8 души са арестувани заради схема за фиктивни бракове

Осем души са задържани след полицейска акция в село Гроздьово, община Долни чифлик, свързана с разследване на предполагаема схема с издаване на документи за граждански брак с невярно съдържание.

Операцията е проведена на 27 юли, непосредствено след сключването на граждански брак в кметството на селото. В нея са участвали служители на отдел "Икономическа полиция" и Четвърто районно управление на МВР във Варна. Извършени са претърсвания и изземвания на място. Събрани са данни, че длъжностно лице от кметството е съставило официален документ с невярно съдържание - удостоверение за граждански брак.

В рамките на разследването е задържана и жена, за която има данни, че е организирала престъпната дейност. Разследващите проверяват ролята на всички участници и начина, по който е бил изготвен и използван документът.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс - за съставяне на официален документ с невярно съдържание от длъжностно лице.

От полицията уточняват, че работата по установяване на всички обстоятелства около случая продължава. Предстои материалите да бъдат докладвани на компетентната прокуратура, която ще прецени последващите действия спрямо задържаните лица.

При доказване на вина, за подобно престъпление законът предвижда наказателна отговорност до 5 г. лишаване от свобода за длъжностно лице, което е удостоверило неверни обстоятелства в официален документ.

През последните години бяха разкрити стотици такива бракове - на българки от лица от трети страни - основно от Близкия Изток, Азия, Африка. Така се осигурява достъп до ЕС и Шенгенското пространство. Такива бракове са засечени с индийци, пакистанци, сирийци, афганистанци.

"Това е свързано и със схеми за използване на подправени документи и се прониква дори на територията на Шенгенското пространство. Това е една пукнатина, през която съответните извършители на престъпления са се научили и използват, за да проникнат по този начин в западноевропейския свят. Очевидно създава риск за цялото обединено европейско пространство", коментираха наскоро от прокуратурата.

Сумите, които се плащат обичайно за такива фиктивни бракове, са от 5 до 10 000 евро.