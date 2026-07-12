Полицията проверява голяма сватба в училищен двор посред нощ

Вътрешното министерство започна проверка, породена от масово обществено недоволство от частно сватбено тържество с близо 1300 гости, която се проведе в двора на училище в ромския квартал „Нов път“ във Видин.

Директорът на Областната дирекция на МВР във Видин е разпоредил пълна проверка по случая, която ще обхване както законността на издаденото разрешение от местната власт, така и произхода на средствата за организиране на пищното събитие, предава БГНЕС.

Политологът Теодор Славев със забавен коментар за сватбата: Тейлър Суифт е пълна аматьорка, на сватбата й имаше само 1000 гости. На видео от сватбата се вижда, че Устата е водещ на тържеството във Видин.

Дежурните телефони на спешния номер 112 прегрели в нощта между петък и събота от над 50 сигнала на граждани, оплакващи се от непоносим шум и грубо нарушаване на нощната тишина. По думите на жители от по-далечните квартали на града, силната музика се е чувала с часове на километри разстояние от училищния двор.

На място са изпратени полицейски екипи, които първоначално са отправили официално предупреждение към организаторите. След като озвучаването не било намалено и разпоредбите са били пренебрегнати, органите на реда са пристъпили към принудително изземване на озвучителната техника.

Официалната информация на полицията сочи, че домакин и организатор на мащабното събитие е местен общински съветник, който е баща на младоженеца. На 6 юли 2026 г. съветникът е подал заявление до Община Видин. Кметът на града издал официално разрешение за провеждането на частното семейно тържество на открито в двора на учебното заведение, включително с използване на мощна озвучителна техника след 22.00 ч.

Според очевидци на тържеството са присъствали между 1200 и 1300 души. За доброто настроение на гостите били ангажирани скъпоплатени оркестри и музикални изпълнители от България, Румъния и Сърбия.

Полицията започва детайлна проверка за издаденото разрешение от кмета на Видин. Паралелно с това ще бъдат проверени източниците на финансиране и произходът на средствата, с които е платено за пищното празненство.

Според bTV разрешението е дадено от общински съветник от ДПС, баща на младоженеца. Запитан за случката министърът на образованието проф. Георги Вълчев отговори:

"Още утре ще се свържем с колегите от РУО-Видин, но нека да кажа, че ако е дадено разрешение за провеждането на подобна сватба, то е било от общината, тъй като се касае за общинско училище. Но ще направим необходимата проверка и, ако има нарушение, преминаване на допустимите граници, ще бъдат предприети съответните действия".