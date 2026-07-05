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Демерджиев: Десислава Атанасова е ползвала 2 паспорта при пътуванията си

По нейно желание през април личният ѝ паспорт е бил унищожен и е останала само с дипломатическия

05 Юли 2026Обновена
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев говори пред репортери по време на честванията.
БГНЕС
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев говори пред репортери по време на честванията.

Конституционният съдия Десислава Атанасова е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев в интервю за БНТ тази вечер. "Г-жа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт при тези пътувания", каза министърът и призова Атанасова да бъде "по-прецизна", когато изнася факти и обстоятелства. 

На въпрос дали и двата паспорта може да се ползват в едно пътуване, Демерджиев обясни, че "не е редно, но е възможно". "Личният паспорт е върнат по нейно желание април тази година и е унищожен. Което, сам разбирате, има различни последици", каза още министърът. "Нека не се тревожат г-жа Атанасова и г-н Пеевски, ще добием цялата информация и ще изясним всички факти, щом са толкова важни", обясни министърът.

Коментарите му са по повод скандала от седмицата около разкритията на Демерджиев, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай. Атанасова отрече, като извади копие от дипломатическия си паспорт и справка от СДВР, че е пътувала до Истанбул с граждански полет на Turkish airways, Демерджиев посочи, че неговите данни са от ГДБОП и в момента Вътрешна сигурност в МВР проверява дали няма изкривяване на данни.

Фокусът на проверката върху стотиците полети с Пеевски са средствата за тези полети, кой ги е давал, на какво основание, заобикаляни ли са санкциите по закона "Магнитски". 

По-рано през деня, по време на честванията на професионалния празник на МВР и 147 години от създаването на държавната структура за вътрешна сигурност, Демерджиев обясни, че амбицията на ръководството е връщането на справедливостта в правоохранителната система да започне именно от полицията. И изрази надежда тези действия да бъдат последвани също от прокуратурата и съда, предаде "Нова телевизия".

"Проверява се дали сумите са на семейството на Пеевски, или са средства на български граждани, предоставени по някакъв начин, като целта е да се установи има ли извършено престъпление или нарушаване на санкциите по закона "Магнитски", заяви Демерджиев.

Министърът обяви, скоро че ще бъдат публично оповестени SMS-и, които "за разлика от други разпространявани съобщения, са напълно автентични". Проверката се води от дирекция "Вътрешна сигурност" и е насочена към служители на МВР, а не към политически лица.

"Просто някои хора са се постарали някои данни да бъдат манипулирани, ще има пълна информация по всичко това", заяви Демерджиев по повод странните съвпадения в датите на излитане и кацане на едни и същи лица. "Има много повече полети, които поразително съвпадат като дати на излитане и кацане между същите тези хора (Пеевски и Атанасова). Така че никъде не се пропуква връзката, просто някои хора са се постарали някои данни да бъдат манипулирани. Ще има пълната информация по случая", допълни Демерджиев.

Той допълни, че служителите на министерството, обслужващи ПНР системата, винаги действат по сигнал и съобразно закона.

"Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват", добави още министърът.

Пред "Неделя 150" по БНР депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев допусна, че Пеевски и Атанасова са се качвали на частен самолет в Истанбул за Дубай. Чакат се още данни от чуждите служби, каза Гечев. 

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Ключови думи:

МВР, Иван Демерджиев, Десислава Атанасова, Делян Пеевски

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