НСО е похарчила крупна сума за охраната на Пеевски

Националната служба за охрана (НСО) е изразходвала най-малко 226 680,57 лева за охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски през първите десет месеца на 2025 г. За периода януари - октомври 2025 г. НСО е похарчила 182 651,33 лева за заплати, допълнителни възнаграждения, осигуровки и командировъчни на служителите, ангажирани с охраната на Пеевски. Още 44 029,24 лева са изразходвани за транспорт, като малко над 5700 лева от тях са за гориво.

Това показва справка, предоставена по Закона за достъп до обществена информация от НСО. Информацията за разходите излиза наяве след съдебно дело, водено от Стойчо Стойчев с помощта на адвокат Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация". Административният съд в Добрич приема, че исканите данни не представляват класифицирана информация, тъй като не разкриват способите на работа на НСО, а се отнасят единствено до изразходването на публични средства.

Първоначално НСО отказваше с аргумента, че исканите сведения представляват класифицирана информация и са свързани с оперативната ѝ дейност.

Справката показва още, че през разглеждания период са изминати общо 9996 километра. От тях 8111 километра са с автомобили на НСО, а 1885 километра - с автомобил, предоставен за безвъзмездно ползване на службата от партия ДПС. От НСО уточняват, че не са възлагани дейности по охрана на външни изпълнители.

#КОЙ пристига в Народното събрание, като мутра от 90-те години. Разликата е, че тези лимузини и тази охрана ги плащаме всички ние с данъците си.



Пеевски може лесно да бъде спрян по демократичен начин. Ако по време на избори всички #масово гласуваме, неговата власт мигновенно ще… pic.twitter.com/TCJ1fJjtTq — Venko Sabrutev (@venko_sabrutev) 6 февруари 2025 г.

До май 2026 г. Пеевски беше охраняван не само от НСО, но и от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) към МВР. След смяната на властта новата междуведомствена комисия, която оценява заплахите срещу публични личности и в която участват министърът на вътрешните работи и ръководителите на службите за сигурност, прекрати държавната охрана както на него, така и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Мотивите за това решение, както и основанията, въз основа на които двамата години наред получаваха държавна охрана, не са публично известни.

Темата за държавната охрана на Пеевски нееднократно беше предмет на политически спорове. От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" настояваха тя да бъде прекратена и внесоха законодателни промени, които обаче не получиха необходимата подкрепа в парламента.

Пеевски получи охрана от НСО още през 2016 г., след като тогавашният главен секретар на МВР Георги Костов съобщи за информация за подготвяно покушение срещу него. През годините прокуратурата образува няколко дела, свързани с предполагаеми заплахи срещу Пеевски.

През 2014 г. бе образувано дело заради подозрения, че трима души планират убийството му. Оказа, че за това няма никакви доказателства, тримата бяха освободени и дори осъдиха България в Страсбург.

През 2019 г. Специализираната прокуратура образува дело срещу румънеца Дорин Йордаке по подозрения, че се е опитвал да изнудва Пеевски и Ахмед Доган, които тогава все още не бяха станали врагове. Йордаке лежа осем месеца в ареста в България, а след това се призна за виновен, получи осем месеца затвор, които вече бе изтърпял в условията на предварително задържане, и бе освободен.

Отклик

ДПС изрази задоволство от разкриването на разходите за охраната на лидера му Делян Пеевски, като специално подчертава, че не става дума за милиони. Според партията важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, защото те работят това.

След което ДПС цитира бившия американски президент Ейбрахам Линкълн: “Можеш да лъжеш малко хора през цялото време или да излъжеш всички за кратко време, но не можеш да лъжеш всички през цялото време.”