МВР проверява дали самолетът, в който се вози Пеевски, е негов

Проверява се дали самолетът, в който се вози санкционираният по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски, всъщност не е негов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти, след като връчи ключовите на над 200 коли на областните дирекции на МВР. От думите му стана ясно, че имало период, в който самолетът е дълго време ползван само от Пеевски.

"Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски. Защо, след като той беше включен в списъка "Магнитски" за данни за огромни мащаби корупция, влияеща на управлението на цяла държава, това нещо продължи. Ясно заявявам, че не само Пеевски, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това", заяви Демерджиев.

Демерджиев заяви, че не го притесняват сигналите на ДПС, изпратени до Европол и Интерпол.

„Сигналите на ДПС показват нещо много ясно - след като знаят от кои системи е добита информация, то очевидно знаят и каква информация има в тези системи, така че на тези сигнали не гледам като на нещо притеснително за мен. Те по-скоро показват, че хората, които питат, имат отговори, а тези отговори са неудобни. Оттам насетне се прави опит фокусът на този въпрос да се измести основно към госпожа Атанасова", каза вътрешният министър.

Той добави, че едната страна на проблема е кои са хората, придружавали Делян Пеевски в тези полети. "Това не е въпрос на личен интерес, а въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, магистрати, бизнес, нещо, което наричаме олигархия, и нещо, срещу което се борим", каза Демерджиев.

"Втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като лидер на младежи на НДСВ, бил заместник министър, бил депутат, има огромен финансов ресурс да заплаща над 180 полети с частен самолет. Това е големият въпрос. Как санкциониран по „Магнитски“ си позволява плащането на тези полети и тук вече също има интересни данни. Например адвокатът, който го е придружавал на тези полети, дали не е представлявал дружества, които са придобили активи от КТБ, и има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор.", каза още Демерджиев.

СИГНАЛ

МВР междувременно съобщи, че е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, която отговаря за санкциите по "Магнитски".

Министър Демерджиев е писал до службата, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. "Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа, се казва в съобщението на МВР.

"Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон "Магнитски", уверява МВР, без да сочи поименно в съобщението си кои санкционирани лица визира.

Според източници на "Сега" в писмото се говори директно за Пеевски. И се казва, че санкционираният лидер на ДПС прави публични изявления, че санкциите не оказват влияние върху територията на България и демонстративно афишира, че не засягат неговата икономическа и финансова дейност.

МВР казва на OFAC, че ако тази информация представлява интерес, имат готовност да предостави доказателствата, с които разполагат.