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МВР проверява дали самолетът, в който се вози Пеевски, е негов

Демерджиев прати до САЩ данни, че санкциите по "Магнитски" се заобикалят

08 Юли 2026Обновена
Иван Демерджиев и Делян Пеевски като депутати в Народното събрание
БГНЕС
Иван Демерджиев и Делян Пеевски като депутати в Народното събрание

Проверява се дали самолетът, в който се вози санкционираният по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски, всъщност не е негов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти, след като връчи ключовите на над 200 коли на областните дирекции на МВР. От думите му стана ясно, че имало период, в който самолетът е дълго време ползван само от Пеевски. 

"Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски. Защо, след като той беше включен в списъка "Магнитски" за данни за огромни мащаби корупция, влияеща на управлението на цяла държава, това нещо продължи. Ясно заявявам, че не само Пеевски, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това", заяви Демерджиев.

Демерджиев заяви, че не го притесняват сигналите на ДПС, изпратени до Европол и Интерпол.

„Сигналите на ДПС показват нещо много ясно - след като знаят от кои системи е добита информация, то очевидно знаят и каква информация има в тези системи, така че на тези сигнали не гледам като на нещо притеснително за мен. Те по-скоро показват, че хората, които питат, имат отговори, а тези отговори са неудобни. Оттам насетне се прави опит фокусът на този въпрос да се измести основно към госпожа Атанасова", каза вътрешният министър.

Той добави, че едната страна на проблема е кои са хората, придружавали Делян Пеевски в тези полети. "Това не е въпрос на личен интерес, а въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, магистрати, бизнес, нещо, което наричаме олигархия, и нещо, срещу което се борим", каза Демерджиев.

"Втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като лидер на младежи на НДСВ, бил заместник министър, бил депутат, има огромен финансов ресурс да заплаща над 180 полети с частен самолет. Това е големият въпрос. Как санкциониран по „Магнитски“ си позволява плащането на тези полети и тук вече също има интересни данни. Например адвокатът, който го е придружавал на тези полети, дали не е представлявал дружества, които са придобили активи от КТБ, и има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор.", каза още Демерджиев.

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МВР междувременно съобщи, че е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, която отговаря за санкциите по "Магнитски".

Министър Демерджиев е писал до службата, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. "Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа, се казва в съобщението на МВР.

"Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон "Магнитски", уверява МВР, без да сочи поименно в съобщението си кои санкционирани лица визира. 

Според източници на "Сега" в писмото се говори директно за Пеевски. И се казва, че санкционираният лидер на ДПС прави публични изявления, че санкциите не оказват влияние върху територията на България и демонстративно афишира, че не засягат неговата икономическа и финансова дейност.

МВР казва на OFAC, че ако тази информация представлява интерес, имат готовност да предостави доказателствата, с които разполагат.

Хората на Доган искат "Магнитски" за Новото начало
ДПС да бъде санкционирана от САЩ по закона "Магнитски", защото може да бъде използвана като инструмент за заобикаляне на санкциите от председателя ѝ Делян Пеевски, сам обект на санкции заради корупция.
СЕГА
05 Юни 2025

 

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Делян Пеевски, Иван Демерджиев, санкции Магнитски, Магнитски

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