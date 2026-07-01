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Бизнесмен се "уреди" с данъчна ревизия след въпроси за Пеевски

Днес, 08:59
Адвокат Кашъмов пред Административния съд в Добрич, който отсъди в полза на достъпа до информация.
ПДИ
Адвокат Кашъмов пред Административния съд в Добрич, който отсъди в полза на достъпа до информация.

Броени дни след като бизнесменът от Добрич Стойчо Стойчев е подал заявление за достъп до обществена информация до НСО за разходите за охрана, направени за лидера на ДПС Делян Пеевски, е започнала данъчна ревизия на фирмата му. Това разказа в ефира на Нова тв адвокат Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация", с чиято помощ Стойчев спечели съдебната битка и принуди НСО да даде данните за разходите, направени за първите 10 месеца на м.г. за политика, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. 

"Според мен и за всеки гражданин това не е случайно", коментира Кашъмов. По информация на "Сега" ситуацията с ревизията, която още тече, е странна, като се има предвид, че малко преди това фирмата отново е била обект на данъчна проверка.

След спечелената от Стойчев съдебна битка се разбра, че общата цена на охраната на Пеевски за посочения период е 226 680 лв. Кашъмов изчислява, че това се равнява на около 210 минимални работни заплати за миналата година. От тази сума над 182 000 лева са за възнаграждения и бонуси. Адвокатът уточни, че за извънреден труд в НСО не се плаща отделно, тъй като той се покрива от постоянен бонус. Има и разходи за командировки.

Кашъмов коментира, че не става напълно ясно колко души са били ангажирани с охраната. Известно е, че един сержант в НСО през миналата година вероятно е получавал около 3000 лева чисто, а един офицер - около 4000 лева.

Според адвоката съдебното решение е прецедент и може да послужи за следващи искания към НСО. То обаче не означава автоматично, че подобна информация от други институции ще бъде предоставяна без съдебни дела.

Кашъмов посочи, че има два начина достъпът до информация за държавни разходи да стане реален - лесен и труден. Лесният е законодателят ясно да запише, че такава информация се публикува. Трудният е чрез съдебни прецеденти във всеки отделен случай.

Той каза още, че Стойчев възнамерява да поиска допълнителна информация - откога Делян Пеевски е охраняван, на какво основание, по силата на какви сигнали и каква е пълната цена на охраната му. Възможно е да бъде поискано и колко е струвала охраната, осигурявана от МВР.

Адвокатът припомни, че по време на делото за достъп до информация в Добрич е станало ясно, че миналата година Пеевски е получил информация от НСО с цел да опровергае публични твърдения за цената на охраната си. Тази информация е била оповестена чрез пресцентъра на ДПС. По думите на Кашъмов, когато тези доказателства били представени в съда, от НСО започнали да отричат, че са давали такава информация. "Очевидно там има по-тесни и къси канали", коментира адвокатът.

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Ключови думи:

Делян Пеевски, ЗДОИ, НСО, Александър Кашъмов

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