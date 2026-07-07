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Дечев: Ако Атанасова е укрила пътуване с Пеевски, дължи оставка

Разминаването в справките от ГДБОП и гранична полиция е смущаващо, коментира още бившият вътрешен министър

Днес, 10:41
Емил Дечев
Булфото
Емил Дечев

Ако конституционната съдийка Десислава Атанасова е летяла до Дубай и не е платила сама полета си, или не е декларирала, че друг го е платил, или е укрила, че пътува с лидера на ДПС Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, това е основание за подаване на оставка. Такава теза защити в интервю за БНТ бившият служебен министър Емил Дечев, който е наказателен съдия.

Той коментира още, че е е смущаващо разминаването в данните от гранична полиция и ГДБОП - справка на първата дирекция му беше предоставила справка, че Пеевски и Атанасова нямат съвместни полети, докато миналата седмица министър Иван Демержиев изнесе данни от ГДБОП за обратното - че са били на борда на частен полет до Дубай. Атанасова опроверга, като пусна страници от дипломатическия си паспорт с печати за влизане и излизане от Турция, както и справка от СДВР, че е летяла до Истанбул с редовен граждански полет. Демерджиев обаче контрира, че тя сама е върнала личния си паспорт за унищожаване, преди да е изтекла валидността му.

"Много е странно защо се връща, преди да е изтекъл срокът. Дипломатическият паспорт се ползва при служебно пътуване. Ако е пътувала до Истанбул или Дубай, трябва да се види дали е пътувала служебно", посочи още Дечев. И допълни, че Атанасова трябва да изясни тези факти.

Бившият министър коментира също, че няма пречка регистърът на полетите да се ползва при оперативни проверки. 

Колкото до Пеевски, Дечев коментира, че "той е публична личност. Дори да е имал лични или интимни отношения с някои от спътниците, с които е пътувал, той неизбежно търпи много по-голяма намеса в личната му сфера". Съдията припомни, че има много решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и практика на българските съдилища, че "политиците, които имат власт, които получават заплати от данъците на българските данъкоплатци, имат огромни правомощия, с които могат да определят нашите съдби и да променят нашия живот. Те трябва да бъдат много по-осветени, да търпят това и да позволяват обществото да знае повече и за техния личен живот". "Тук нещата не опират само до личния живот, а и до влияние – дали той е платил лично полета или някой друг, декларирано ли е това", посочи Дечев.

ВЪПРОСИ

От Конституционния съд все още не са коментирали скандала, извън това, че Атанасова прати опровержението си на бланка на институцията.

Междувременно "Сега" попита КС и дали в периода 5-8 април 2024 г. Атанасова е имала служебно пътуване до Истанбул или другаде, както сочат печатите в дипломатическия паспорт, показан от нея. Беше зададен и въпрос дали в посочения период бившата шефка на ПГ на ГЕРБ е ползвала отпуск. 

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Ключови думи:

Десислава Атанасова, Делян Пеевски, Емил Дечев

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