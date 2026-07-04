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ДБ призна, че подкрепата за Десислава Атанасова е била грешка

Божидар Божанов обяви, че е склонен да вярва на вътрешния министър за казуса с полетите на Делян Пеевски

Днес, 10:42
Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че недекларираните пътувания на Делян Пеевски и Десислава Атанасова са формално нарушение, което може да бъде оценено и като престъпление.
БГНЕС
Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че недекларираните пътувания на Делян Пеевски и Десислава Атанасова са формално нарушение, което може да бъде оценено и като престъпление.

Подкрепата на "Да, България" за Десислава Атанасова за конституционен съдия е грешка, призна съпредседателят на партията Божидар Божанов. "Ние гласувахме за избора на Десислава Атанасова като конституционен съдия - не можем да го скрием, това беше грешка, с декларация я признахме. Тя не покрива критерия интегритет", коментира Божанов пред "Нова телевизия".

Той говори по повод разкритията на вътрешния министър Иван Демерджиев за съвместните самолетни пътувания в чужбина на лидера на ДПС Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Божанов обяви, че в тази ситуация е склонен да вярва на Демерджиев. "Това е справка, дадена му от ГДБОП. Трябва да се установи обаче откъде идва разминаването в твърденията, в кои регистри е гледано и дали е имало манипулация в някой от тях. На Дечев (б.ред. - бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев) му бяха дадени данни от "Гранична полиция". Конституционен съдия лети със санкциониран по "Магнитски". Всички тези пътувания с висока стойност трябва да се декларират и от двамата - нито Пеевски, нито Атанасова са ги декларирали, а това е формално нарушение, което може да бъде оценено и като престъпление. Пеевски няма какво да се оплаква. Личният живот често се преплита със злоупотреба с публични средства тук. Въпросът е кой е финансирал полетите, но и дали в Дубай са се уговаряли обществени поръчки", добави Божидар Божанов.

Той каза още, че сред сигналите, подавани от ДБ срещу Пеевски е бил и този за полетите му в чужбина: "Сигналът, който подадохме от Демократична България, включва откъде той има пари да лети за там, защото декларациите му показват разминавания с източника на доходите. Подадохме този сигнал към МВР, а не към прокуратурата, защото знаем, че прокуратурата ще го смачка."

Божанов се изказа и позитивно за евентуална кандидатура на Андрей Гюров за президент, като предположи, че и от "Продължаваме промяната" биха застанали зад нея. "Нашата оценка за Андрей Гюров като премиер, като политик, е силно позитивна. Когато той обяви решението си, тогава партията ще вземе своите решения. Хората си спомнят все още защо изобщо се наложи Андрей Гюров да стане премиер и да провежда честни избори - защото държавата беше завладяна с участието, освен на Пеевски, и на ГЕРБ на Борисов", каза още Божидар Божанов.

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Ключови думи:

Божидар Божанов, Да България, Десислава Атанасова

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