Депутати питат за връзка между Пепи Еврото и кабинета "Борисов-3"

"Какви са политическите връзки на Петьо Еврото и кръга на "Осемте джуджета" в кабинета Борисов-3? Това питахме днес с Надежда Йорданова министъра на правосъдието". Така започва пост в социалните мрежи на депутата от ДБ Божидар Божанов.

Повод за техния въпрос е интервюто на ръководителката на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в неделя, посветено изцяло на България. "Вчера Лаура Кьовеши каза недвусмиелено, че е имало намеса и дори натиск на правителството (Борисов 3) в пренареждането на класирането за европейски прокурор в полза на Теодора Георгиев. Явно това се случва след аудиенцията при Петьо Еврото, който в записа (разпространен най-вероятно от Пеевски) казва "решили сме го". Как брокер на влияние в съдебната власт казва "решили сме" от името на правителството? Връзката каква е - Петьо еврото -> Пеевски -> Борисов, или директна?", пише Божанов

Той добавя: "Бяхме питали същото предходния редовен министър на ГЕРБ, но очаквано, предоставената информация беше оскъдна и не отговаряше на основния въпрос - как кабинетът Борисов 3 е пренаредил класирането".

По негови думи "дали това задкулисие има документална следа - предстои да разберем". "Но това е още един аргумент в подкрепа на комисията за Осемте джуджета и Нотариуса - не просто да се изследва криминалния аспект, а да се изследва политическата му проекция - как тези мрежи са се ползвали от политическа протекция и са действали в синхрон с властта", обяснява Божанов.

Реакция на интервюто на Лаура Кьовеши имаше и от адвокат Михаил Екимджиев. "Изненадан съм, че след като опитен прокурор като нея неколкократно заяви, че зачита процедурите и необходимата дискретност, тя оповести обилна вътрешна информация, свързана с висящи дела между нея и Теодора Георгиева пред Съда на ЕС", обяви той в позиция пред "Капитал".

Екимджиев посочва няколко направления, в които българските власти трябва да се задействат.

"Първо, Кьовеши потвърди информацията, изнесена преди това и от Тедоора Георгиева, че при акцията на Европейската прокуратура, свързана с обществената поръчка за тролейбусите във Враца, български полицаи са отказали да извършат претърсване и изземване в няколко от обектите, за които са имали разпореждане от европрокуратурата. Кьовеши също спомена, че е сезирала за това българските власти, вероятно министъра на вътрешните работи и прокуратурата, но не знае дали до момента проверка е извършена.

Този откровен саботаж незабавно трябва да бъде разследван както по линия на дисциплинарната отговорност на полицаите, така и от страна на прокуратурата. Това би било тест за надеждността на новия и.ф. главен прокурор Ваня Стафанова.

Много е важно обществеността, включително медиите, да следят отблизо една такава проверка, за да не бъде тя ограничена само до конкретните полицаи, на които е било възложено претърсването и изземването. Едва ли някой си въобразява, че те на своя глава са се противопоставили на европейските прокурори. Отговорността трябва да се проследи поне до ниво главен секретар на МВР и министър на вътрешните работи.

На второ място, Лаура Кьовеши, въпреки обрания си изказ, на въпрос имало ли е и други саботажи от страна на българските власти, спомена кампания за сплашване и за дискредитиране на работата на Европейската прокуратура. Очевидно тя не визира информацията, изнесена от Теодора Георгиева, че е била заплашвана от Пеевски. Явно има и други случаи, в които европейски прокурори, а не е изключено и тя лично, да се били обект на заплахи във връзка с български разследвания. Това също незабавно трябва да бъде разследвано, защото съдържа данни за тежко умишлено престъпление.

На трето място, Кьовеши в прав текст каза, че за окончателния избор на Теодора Георгиева от Европейския съвет е имало "натиск от българското правителство", след като националната комисия за класиране на кандидатите за европейски прокурор я поставя на трето място.

Понятието "натиск", освен като нарушение на честността и прозрачността на изборната процедура, може да се интерпретира и като злоупотреба с власт по смисъла на Наказателния кодекс. Ето защо и по тази линия незабавно трябва да бъде извършена проверка и евентуално разследване", смята Екимджиев.

Той посочва, че трябва да бъде извършена проверка и за избора на Диана Ковачева като национален български съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). "Важно е да отбележа, че и изборът на Теодора Георгиева през 2020 г., и изборът на Диана Ковачева през 2024 г. са извършени по време на правителства, доминирани от ГЕРБ. Случаят с Ковачева е още по-фрапиращ, защото при нея, първо, националната комисия по подбора я класира на второ място след съдия Галя Вълкова. После експертната комисия към Съвета на Европа направи същото класиране - Ковачева беше на второ място след съдия Вълкова. Едва в окончателната политическа фаза пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, с подкрепата на депутатите, излъчани от ГЕРБ и ДПС, Ковачева по чисто политически причини заема тази длъжност, която изисква преди всичко независимост, почтеност и неутралитет", пише Екимджиев.

По негови думи тя "участва в решаването на всички дела срещу България, като дори не си прави отвод по делата по жалби, подадени от опоненти на Борисов и Пеевски, които са жертва на техни действия и политика".