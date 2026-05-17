Лаура Кьовеши атакува остро Теодора Георгиева

Шефът на европейската прокуратура Лаура Кьовеши много остро атакува българския европрокурор Теодора Георгиева. В напълно непривични за нея директност и гневен тон тя разказа в интервю за bTV какво точно се е случило през последната година около проверките на Георгиева, довели до искането за нейното дисциплинарно освобождаване.

Кьовеши обясни, че се налага да говори по темата, защото превратно се представяло и тълкувало защо се е стигнало до тези крайни мерки срещу Георгиева, че причина за това било някакво конкретно разследване, някакъв натиск или подобни проблеми. Очевидно шефът на европрокуратурата имаше предвид внушенията на Георгиева, че нейното освобождаване е поискано заради действията й по разследването за разширяването на газохранилището край с. Чирен.

"Нека видим слона в стаята. Най-важното тук е първо да не коментирам текущо разследване. Но е много важно да бъде изяснено погрешното внушение, което беше създадено и продължава да се подхранва около това разследване. Внушението е - има европейски прокурор, който се е опитал да направи най-доброто по едно дело и заради това е станал обект на сплашване, кампания по дискредитиране и накрая – на дисциплинарно производство в Европейската прокуратура. Реалността е абсолютно различна. Миналата година, през март 2025 г., в медиите се появи видеозапис. Видео, в което европейският прокурор от България, госпожа Георгиева, се появява в ситуация, в която, казано съвсем откровено, няма никакво място", разказа Кьовеши. Тя има предвид видеото от разговор на Георгиева с Пепи Еврото.

Кьовеши я попитала за видеото и Георгиева признала, че тя е на него и че гласът също е нейн. "Този видеозапис е свързан с начина, по който г-жа Георгиева е била назначена за европейски прокурор. Защото трябва да Ви напомня, че в класирането на панела тя беше трета, но впоследствие, след намесата на тогавашното правителство, класирането беше обърнато и тя беше назначена за европейски прокурор. След това какво се случи? След появата на видеото тя излезе и започна да говори за едно от нашите разследвания", каза ръководителката на Европейската прокуратура.

Кьовеши разкри, че дисциплинарното производство срещу Георгиева е второ срещу нея и че няма друг подобен случай в историята на европрокуратурата. Тя разказа за дисциплинарните мерки срещу Георгиев, като обясни как са се направили комисии и дисциплинарен съвет все от европрокурори от различни страни. “След всички действия и проверки накрая се стигна до решението да се иска нейното освобождаване. Имате единодушно решение на 24 независими прокурори от различни държави членки, които стигнаха до извода, че нарушенията, извършени от европейския прокурор от България, са толкова сериозни, че поискахме от Съвета, Комисията и Европейският парламент да задействат процедурата по нейното освобождаване", заяви Кьовеши.

Кьовеши бе категорична, че никой не се намесва в разследването, за което Георгиева говори постоянно. "Това е едната част. Поведението на европейския прокурор, на госпожа Георгиева, преди тя да бъде назначена, е нещо извън нашата институция, но то засегна Европейската прокуратура. Какво точно се е случило на това видео – тя трябва да обясни. Тя трябва да каже какво е ставало там, какво е обсъждала”, каза тя и продължи: "Мога да Ви кажа как изглежда това от гледна точка на Европейската прокуратура. За нас това видео е свързано с начина, по който тя е била назначена тук, защото тя е била избрана. В другите държави членки колегите, които са били класирани на първо място, са били назначени, но под натиска на тогавашното правителство в България класирането е било променено и тя беше назначена".

Кьовеши похвали офиса на европрокуратурата в България в последната година и половина. "Ако погледнете статистиката – миналата година те разследваха над 260 случая с предполагаеми щети за 1,7 милиарда евро! Имаха много обвинителни актове и много интересни случаи. Така че в крайна сметка офисът ни вече е в по-добра форма и съм сигурна, че от България ще идват още много интересни дела", каза тя.

Кьовеши посочи, че както в други държави, така и в България, Европейската прокуратура е срещала трудности при разследвания, породени от вътрешните органи на страната.

Имаше дело, свързано с обществена поръчка за електрически автобуси. Полицията трябваше да претърси офиси на определена компания, която имаше договори с Министерството на вътрешните работи. Компанията имаше пет или шест офиса, полицията влезе в два, а в останалите отказа, коментира Кьовеши. Тя допълни, че е поискала от тогавашния министър на вътрешните работи да се започне дисциплинарно производство срещу тези полицаи.

По думите ѝ никога в България не е имало дела за измами с ДДС или митнически измами, а е външна граница на Европейския съюз. Не може да е най-чистата граница в света, коментира също тя.

Служебният кабинет "Гюров" оттегли кандидатурите за нов европейски прокурор от България, припомня БТА. По темата Лаура Кьовеши каза, че ще бъде много неблагоприятно за Европрокуратурата да няма прокурор от България и този преходен период да продължи. Този човек (европейския прокурор от България бел.ред.) трябва да бъде независим и професионалист. Как точно България ще организира процедурата - това не е моя работа, заяви тя и обърна внимание, че в останалите държави членки процедурите вече са приключили.

Според нея новият министър на правосъдието трябва да изясни какво се е случило с процедурата и дали ще започне нова процедура - дали ще продължи старата, дали ще измисли нещо различно.