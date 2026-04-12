Теодора Георгиева до Съда на ЕС: Кьовеши превиши правомощията си

Ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура е превишила правомощията си, като на няколко пъти удължи срока на временното отстраняване на българския представител Теодора Георгиева. Това твърди Георгиева в жалбата до Съда на ЕС (СЕС), с която настоява отстраняването ѝ, което се случи на 27 март м.г., да бъде отменено, както и да ѝ бъдат възстановени разноските, направени от нея пред СЕС. Това видя "Сега" в елестронното деловодство на съда в Люксембург.

Това, че Георгиева атакува пред СЕС отстраняването си, не е новина. Новото е, че жалбата ѝ вече е достъпна публично. Междувременно Европрокуратурата поиска и уволнението ѝ, а през март Георгиева разбуни духовете в България като пусна сигнал срещу Борислав Сарафов, градската прокурорка Емилия Русинова и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и получи охрана от МВР. А все още ръководената от Сарафов прокуратура в отговор пусна информация срещу Георгиева.

В жалбата си до СЕС Георгиева изтъква шест основания. Първото е, че отстраняването ѝ е било немотивирано, защото тя не може да разбере логиката, следвана от Европейската прокуратура. На следващо място Георгиева твърди, че е нарушен принципът на законност. "Приемайки спорните решения и удължавайки многократно отстраняването на жалбоподателя от длъжност, Европейската прокуратура е превишила правомощията си и е навлязла в компетентност, която в тази област е запазена изключително за Съда на Европейския съюз", пледира европрокурорката. Тя настоява още, че е нарушено правото ѝ на безпристрастен съд, тъй като разследването е проведено от същия орган, който трябва да се произнесе по отстраняването ѝ от длъжност.

Георгиева се оплаква и че не е била изслушана преди отстраняването си и не е имала възможност да изложи обстоятелства в своя защита.

Прокурорката смята, че е нарушена презумпцията за невиновност. Погазен е и принципът на пропорционалност, смята още тя, тъй като отстраняването ѝ от длъжност не се основава на конкретни и сериозни обстоятелства.

През март 2025 г. европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани Георгиева от длъжност, докато тече проверка на независимостта ѝ. Това беше безпрецедентно събитие в кратката история на европейската прокуратурата. Самата Георгиева се оплака от натиск от Делян Пеевски по делото "Чирен", което дойде като допълнение към разкритията ѝ за чистка на свидетели и за саботаж от българските власти на разследванията на европрокуратурата в България. Нещо, което самата Кьовеши още през 2023 г. призна в интервю за "Сега" и от което Георгиева дотогава не се беше оплаквала.

Междувременно в публичното пространство се завъртя видеоклип, уж пратен от съдебния лобист Петьо Петров - Еврото, придружен с писмо, в което Георгиева се обвинява и за подкупи. Във видеото Петров и жена, чието лице не се вижда, но се твърди, че е Георгиева, обсъждат избора на български европрокурор. Действието предполагаемо се развива в емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Накрая Петьо Еврото ѝ казва: "Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане". По това време Теодора Георгиева бе избрана за представител на България в Европейската прокуратура.

Георгиева призна, че е била в "Осемте джуджета", но твърди, че там е била водена от Емилия Русинова.

Колкото да разследването за газохранилището "Чирен" и обществени поръчки, свързани с него, само медиен шум остана информацията, че на 24 март м.г. Владимир Малинов - бивш служебен министър на енергетиката и отново шеф на "Булгартрансгаз", възложител на поръчките за "Чирен", трябваше да се яви в българския офис на европрокуратурата за предявяване на обвинение, но не го направи. Предявяването на обвинението е представянето му на обвиняемия.

