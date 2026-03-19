Кьовеши арестува 11 българи и украинци във фабрика за цигари в Италия

11 души с българско и украинско гражданство са открити при обиск в нелегална фабрика за цигари близо до Верона в Италия, съобщи Службата на европейския главен прокурор.

Акцията е проведена точно по искане на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура.

Задържаните са предадени на националните власти заедно с двамата италиански собственици на фабриката заради притежание на контрабандни тютюневи изделия и фалшифициране на търговски марки.

Фабриката, разположена в Кастагнаро, е имала цялото необходимо оборудване за мащабно производство с капацитет до 4 милиона цигари на ден.

Стойността на обекта е над 2 милиона евро.

Иззети са 17 тона цигари, 8 тона нарязан тютюн, 108 палети с прекурсори и 31 палети с материали за производство на тютюн.