Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Германецът Андрес Ритер ще заеме мястото на Кьовеши

Днес, 13:58
Андрес Ритер
ЕППО
Андрес Ритер

Съветът на Европейския съюз одобри днес германеца Андрес Ритер за следващия европейски главен. Той ще заеме поста на 1 ноември, когато изтича мандатът на настоящия и първи шеф на европейската прокуратура - Лаура Кьовеши.

Ритер е прокурор от 1995 г. От 2020 г. той е заместник-европейски главен прокурор.

Мандатът на европейския главен прокурор е 7 години, без право на втори мандат. 

Европейските прокурори - по един от всяка страна, заедно с европейския главен прокурор, формират колегията на европейската прокуратура и упражняват надзор върху разследванията за крупни злоупотреби с европейски средства.

Европейският главен прокурор се назначава по взаимно съгласие между Съвета и Европейския парламента, така че предстои назначението на Ритер да бъде потвърдено и от евродепутатите. Там той вече получи одобрението на ресорната комисия ЛИБЕ.

В момента в европейската прокуратура участват 24 държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.

Пред депутатите от комисията ЛИБЕ Ритер определи три основни групи предизвикателства за следващите години: оперативни - свързани с еволюиращите методи на организираната престъпност; правни - произтичащи от взаимодействието между националните и европейските правни рамки; и структурни - включително бюджетни ограничения и различия в условията на работа между отделните държави членки.

Предстои да бъдат подменени и представителите на държавите в колегията на европейската прокуратурата.

Как мина селекцията в България си припомнете тук:

"Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
Европейският прокурор от България не е просто добре платена позиция в Люксембург.
СЕГА
20 Яну. 2026

За скандала, който се вихри в момента около българския представител в колегията - четете тук:

Българската европрокурорка: Няколко пъти съм била в "Осемте джуджета"
Българският представител в колегията на Европейската прокуратура Теодора Георгиева няколко пъти е била в офиса на Петьо Петров, известен и като Пепи Еврото, в ресторанта "Осемте джуджета" в София. Това призна самата тя в предаването "На фокус" на Лора Крумова по Нова тв.
СЕГА
08 Март 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лаура Кьовеши, Андрес Ритер, ЕППО

Още новини по темата

Българската европрокурорка: Няколко пъти съм била в "Осемте джуджета"
08 Март 2026

Българската европрокурорка пусна сигнал срещу Пеевски и Сарафов
06 Март 2026

Кьовеши обискира в България заради схема за суперлуксозни коли
04 Март 2026

Офисът на Кьовеши в България разследва злоупотреби за 1,7 млрд. евро
03 Март 2026

Кьовеши иска уволнението на българския европрокурор
25 Февр. 2026

Офисът на Кьовеши внесе дело за измами с проекти за хора с увреждания
17 Февр. 2026

Българският офис на Кьовеши не успя с дело за 1,92 млн. евро
15 Февр. 2026

Европрокуратурата отива на поправителен по делото "Портних"
29 Яну. 2026

Управител на фирма е осъден за измама с евросредства
26 Яну. 2026

"Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
20 Яну. 2026

Излезе класирането за европейски прокурор от България
15 Яну. 2026

Кандидат за европрокурор: Дано вече да не се решава на диванчета и маси
14 Яну. 2026

Българската европрокурорка атакува отстраняването си пред Съда на ЕС
10 Яну. 2026

Заместничка на Гешев и подгонен от Сарафов искат да са европрокурор

16 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?