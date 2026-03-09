Германецът Андрес Ритер ще заеме мястото на Кьовеши

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Съветът на Европейския съюз одобри днес германеца Андрес Ритер за следващия европейски главен. Той ще заеме поста на 1 ноември, когато изтича мандатът на настоящия и първи шеф на европейската прокуратура - Лаура Кьовеши.

Ритер е прокурор от 1995 г. От 2020 г. той е заместник-европейски главен прокурор.

Мандатът на европейския главен прокурор е 7 години, без право на втори мандат.

Европейските прокурори - по един от всяка страна, заедно с европейския главен прокурор, формират колегията на европейската прокуратура и упражняват надзор върху разследванията за крупни злоупотреби с европейски средства.

Европейският главен прокурор се назначава по взаимно съгласие между Съвета и Европейския парламента, така че предстои назначението на Ритер да бъде потвърдено и от евродепутатите. Там той вече получи одобрението на ресорната комисия ЛИБЕ.

В момента в европейската прокуратура участват 24 държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.

Пред депутатите от комисията ЛИБЕ Ритер определи три основни групи предизвикателства за следващите години: оперативни - свързани с еволюиращите методи на организираната престъпност; правни - произтичащи от взаимодействието между националните и европейските правни рамки; и структурни - включително бюджетни ограничения и различия в условията на работа между отделните държави членки.

Предстои да бъдат подменени и представителите на държавите в колегията на европейската прокуратурата.

