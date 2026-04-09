Кьовеши удари евроизмама с батерии в Румъния с обиски в България

Става дума за проекти за литиево-йонни батерии и преработване на модулни конструкции за милиони

09 Апр. 2026
ЕП

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Букурещ е извършила претърсвания в сряда във връзка с разследване за възможни измами по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз, се посочва в прессъобщение на ръководената от Лаура Кьовеши европрокурора.

Обискирани са били 14 имота и фирмени сгради в Румъния и България с цел събиране на доказателства. Акции са извършени и в Австрия и Великобритания.

Седем души ще бъдат отведени в представителството на Европейската прокуратура в Букурещ, за да бъдат информирани, че са заподозрени по случая.

Според разследването бенефициентите по проектите са подали фалшиви или неточни документи към управляващия орган в Букурещ в периода 2020-2024 г., се посочва в прессъобщението. Представени са били напълно фалшиви оферти за бюджета на проектите, както и неточни документи относно собствения им финансов принос и капацитет. Едни и същи средства са били използвани многократно и за двата проекта с цел създаване на впечатление за финансова стабилност. По сметките на бенефициентите са превеждани средства само за периода, който е бил необходим за изваждане на нужни за проекта банкови извлечения. По този начин незаконно са били осигурени средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), от който бенефициентите вече са получили 7,5 милиона евро.  

В разследването се твърди, че един от проектите е бил незаконно изпълнен с помощта на длъжностно лице, което е удостоверило невярна информация в докладите от посещенията на място. Тези доклади, които са послужили за основа за последващото удължаване на договора за финансиране и срока за изпълнение на проекта, са посочвали невярно, че оборудването, изисквано по договора за доставка, е пристигнало в страната. В действителност основният доставчик не е закупил никакво оборудване.

Бенефициентите са заподозрени и в последващо създаване на измамни вътрешни и международни финансови схеми за отклоняване на средствата в своя полза.

Разследваните факти биха могли да представляват престъпления, свързани с измама, фалшификация и пране на пари, се посочва още в прессъобщението.  

По разследването Европейската прокуратура е работила съвместно с представителството на прокуратурата в Румъния, Румънската оперативна дирекция, румънската полиция – Дирекция за криминални разследвания, Службата за разследване на икономически престъпления Прахова и Букурещ, Служба за криминални разследвания, Специална бригада за намеса на румънската жандармерия, Отдел за борба с измамите (DLAF). От българска страна са участвали Националната следствена служба (НСС) и Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП).

Лаура Кьовеши

