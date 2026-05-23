Швейцария ще ограничи ръста на населението с референдум

Референдум за ограничаване на числеността на населението на Швейцария ще се проведе на 14 юни, съобщи правителството на страната.

Инициативата предвижда населението на Швейцария, което сега е 9 млн.души, да не надвишава 10 милиона души до 2050 г.

Инициативата е популярна като „Инициатива за 10 милиона“, а официално се нарича: „За устойчиво развитие на населението (Инициатива срещу пренаселването)“). Тя беше официално внесена от десните сили в страната — Швейцарската народна партия (SVP), която е най-голямата политическа фракция в парламента.

Вносителите твърдят, че бързият растеж на населението - захранван основно от имиграцията - натоварва критично инфраструктурата на страната. Сред основните проблеми се посочват недостигът и поскъпването на жилищата, претовареният обществен транспорт, натискът върху здравната и образователната система, както и екологичните последици за швейцарската природа.

Инициативата предвижда, че ако населението на страната надхвърли 9.5 млн. души, правителството и парламента са длъжни да предприемат мерки. Освен ограничаването на убежищата и събирането на семейства, се предвиждат и рестрикции за временно приети лица.

Ако това не спре растежът, Швейцария ще бъде принудена да прекрати международни споразумения, които насърчават свободното движение на хора. Това директно засяга Споразумението за свободно движение на хора с Европейския съюз (ЕС).

Федералният съвет на Швейцария и мнозинството в Парламента призовават гражданите да гласуват „против“ инициативата. Според тях икономиката на страната е изключително зависима от чуждестранна работна ръка, особено в сектори като здравеопазване, ИТ и строителство. Те предупреждават, че прекратяването на договорите с ЕС би изолирало Швейцария политически и икономически и би довело до сериозен недостиг на кадри.