Карлово насрочи допитване за военен завод, гордост на Радев и Борисов

Става дума за мегаинвестицията на германския гигант "Райнметал"

Днес, 13:29
Договорът с "Райнметал" бе подписан миналата година от премиера Росен Желязков.

Общинският съвет в Карлово реши днес да се подложат на референдум инвестициите на немския оръжеен концерн "Райнметал", готвени чрез съвместно дружество с държавните ВМЗ-Сопот. Проектът е широко известен като "нов завод за барут", а при нееднократни изявления е описван, всъщност, като два завода - за барут и боеприпаси.

Договорът с гиганта "Райнметал" бе подписан от правителството на Росен Желязков през есента, планират се вложени около 1 млрд. евро. Проектът бе представен  като стратегически, променящ "бъдещето на българската отбранителна индустрия“, със значимост за ЕС, НАТО, високите технологии и т.н. "Райнметал" е водещият в Европа оръжеен производител, а по едно време Румен Радев и Бойко Борисов се скараха кой има по-голяма заслуга за привличането на инвестицията, която е една от най-мащабните за България. 

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
За пореден път управляващите и президентът Румен Радев намериха за какво да се скарат. Повод сега им даде ангажиментът на германската военна компания "Райнметал" да построи два завода за отбранителна продукция у нас – единият за барут, а другият за 155-милиметрови снаряди.
Референдумът бе поискан чрез подписка от "Възраждане". Първоначално тя бе отхвърлена заради невалидни подписи. На сесия на съвета днес бе обявено, че нещата са наред. Допитването бе насрочено за 28 юни, мина с 27 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“. Въпросите са: 

- Съгласни ли сте Община Карлово да НЕ променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут?;

- Съгласни ли сте на територията на община Карлово да НЕ бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционно предложение на предприятията „Rheinmetal АG” и „ВМЗ“ ЕАД?;

- Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на община Карлово?

Кмет на Карлово е Емил Кабаиванов (СДС, ГЕРБ - СДС). Управлява общината от 2003 г. с прекъсване от един мандат. От него зависи случващото се в общината.

 

СПОРНО

Макар и насрочен, твърде е възможно референдумът да бъде обявен за незаконен. Докато бе в оставка, правителството на Желязков прие решение за наличие на интерес, свързан с националната сигурност при проекта. А местни референдуми се свикват единствено по теми от компетенцията на местната власт.  

 

ПЛАНОВЕ

„Ще изградим огромен производствен потенциал – 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно, които ще бъдат изнасяни през следващите десет години. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди, а по наши изчисления алиансът ще се нуждае от около 50 милиона“, заяви миналата есен след подписването на договора главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер. Началото на строителството бе планирано тази пролет, срокът: 12 - 14 месеца. През 2027 г. трябва да са готови първите продукти. 

