Съдия Дани Каназирева спря референдума срещу завода на "Райнметал"

Административният съд в Пловдив спира изпълнението на решението на Общински съвет – Карлово, с което беше насрочен местен референдум за 28 юни 2026 г., съобщиха от общинската администрация. Определението е постановено по образуваното административно дело по жалба от „Иганово“ ЕАД. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя може да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор.

Провеждането на референдума преди приключване на съдебния контрол върху законосъобразността на оспореното решение създава реална възможност за настъпване на неблагоприятни последици, които биха били трудно поправими, пише в определението.

Делото е разгледано от председател Йордан Русев и членове Дани Каназирева и Николай Ингилизов, съобщава БТА. В мотивите е записано, че производството по организиране и провеждане на местен референдум представлява сложен фактически процес, включващ предприемане на множество организационни, административни и публични действия, чиито последици не биха могли да бъдат преодолени в случай на последваща отмяна на оспорения акт. Към мотивите е допълнено, че жалбоподателят е дружество, създадено във връзка с реализацията на инвестиционен проект, свързан с дейности от значение за националната сигурност и отбранителната индустрия, по отношение на който са налице и актове на Министерския съвет.

Съдът приема, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата, изпълнението на решението не бъде спряно, за жалбоподателя ще настъпи „значителна или трудно поправима вреда“.

С насроченото за 28 юни допитване жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса – дали са съгласни Община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут; дали са против изграждането на производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционното намерение на "Рейнметал" и ВМЗ ЕАД и дали са за забрана на строежа на завод за барут на територията на общината.

Според съдебния състав, законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление разпорежда, че предмет на местен референдум може да бъдат единствено въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентността на органите на местното самоуправление. В жалбата са развити съображения, че поставените на референдум въпроси не попадат в обхвата на тази компетентност, доколкото са свързани с дейности и обекти, по отношение на които са налице актове на Министерския съвет и уредба по Закона за отбраната и въоръжените сили.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Референдумът бе поискан чрез подписка от "Възраждане". Първоначално тя бе отхвърлена заради невалидни подписи. На сесия на съвета днес бе обявено, че нещата са наред. Допитването бе насрочено за 28 юни, мина с 27 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“. Въпросите са:

Кмет на Карлово е Емил Кабаиванов (СДС, ГЕРБ - СДС). Управлява общината от 2003 г. с прекъсване от един мандат. От него зависи случващото се в общината.

„Ще изградим огромен производствен потенциал – 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно, които ще бъдат изнасяни през следващите десет години. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди, а по наши изчисления алиансът ще се нуждае от около 50 милиона“, заяви миналата есен след подписването на договора в Министерски съвет главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер. Началото на строителството бе планирано тази пролет, срокът: 12 - 14 месеца. През 2027 г. трябва да са готови първите продукти.