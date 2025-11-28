Медия без
Шефът на "Райнметал": Започваме завода в България през пролетта

Първите продукти ще излязат през 2027 г., заяви Армин Папергер на среща с чуждестранни журналисти

Днес, 18:00
Армин Папергер (вторият от ляво надясно) при подписването на договора за заводите в София
Строителството на завода, който ще бъде изграден между германската компания „Райнметал“ и българската държава, ще започне по план през пролетта на следващата година. Това обяви главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, който се срещна с чуждестранни журналисти, предава Нова тв. Журналист на телевизията е бил на срещата.

"За строителството са планирани от 12 до 14 месеца, така че през 2027-а година ще бъдат произведени и първите продукти", каза още Папергер и добави: "В България ще построим завод за боеприпаси за артилерията, както и за други видове боеприпаси - например за барут. Така че България ще бъде много широко обхваната от наша страна".

По думите на Папергер, по този начин ще бъдат създадени работни места за няколко хиляди души по цялата верига и да бъде като в Германия. "Тоест първо трябва да започнем, разбира се, и винаги правим така, че сградите да продължат да принадлежат на държавата, защото това е национална сигурност. Искаме подобно на Германия -  между дванадесет и четиринадесет месеца след старта – а той ще бъде през пролетта според сегашния план – да сме готови. Това означава, че фазата на строителство е през 2026 г. Така че през първото до второто тримесечие на 2027 г. ще бъдем в състояние да произведем първите продукти в областта на артилерийското производство", обясни главният изпълнителен директор на „Райнметал“."

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Българското правителство и германският технологичен концерн "Райнметал" обявиха точно преди месец началото на ключовия проект за изграждане на завод за барут и на 155 мм снаряди по натовски стандарт. 

Това стана при подписването на договор в София от главния изпълнителен директор на най-големия производител на оръжия в Европа Армин Папергер, директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне и изпълнителния директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд.евро. Това се счита за една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е  ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. "Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда", обяви премиерът Росен Желязков, който беше домакин на подписването в Министерски съвет на 28 октомври т.г.. На церемонията присъстваха и вицепремиерът Томислав Дончев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и германската посланичка Ирене Мария Планк.

„Ще изградим огромен производствен потенциал – 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно, които ще бъдат изнасяни през следващите десет години. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди, а по наши изчисления алиансът ще се нуждае от около 50 милиона“, посочи след подписването Папергер.

Изпълнителният директор на „Райнметал“ подчерта, че компанията цени доверието на българското правителство. „Ние не сме тук само за да бъдем бизнес партньори, а и за да намерим приятели“, каза Папергер. Той допълни, че съвместният проект с България е само началото и „Райнметал“ планира допълнителни инвестиции в страната. Според него България разполага с висококвалифицирани специалисти, което я прави подходяща за развитие на индустриален и технологичен капацитет в отбранителната сфера.

В рамките на инвестицията ще бъдат разкрити нови 1000 висококвалифицирани работни места. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия.

След подписването, Бойко Борисов обяви, че предстои да се прави и още един завод - за средните калибри.   "Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор.Нямаше да подпишем за следващия завод. А повярвайте ми, в машиностроенето, в индустрията чакат неговите приятели - това е семейният бизнес. Когато един от тях дойде, когато дойде централен нападател като господин Папергер в българския футбол, ще дойде и ляв бек след това и десен", подчерта лидерът на ГЕРБ.Той изтъкна, че и президентът Румен Радев е казал добри думи за тази сделка.

Очаква се "Райнметал" да трансферира технологии с изграждане на съвместното предприятие у нас, особено за 155-милиметровите боеприпаси, които са известни като натовски стандарт. Те ще са нужни и за новите гаубици, които България ще купува от Франция. Затова и МО подкрепя предложението за изграждане на съвместното предприятие. 155 мм снаряди се използват и за войната в Украйна. 

Германският концерн в момента изгражда едновременно 10 завода в няколко страни в Европа.

Инвестицията стана повод за тежък скандал между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и президента Румен Радев на тема кой е докарал "Райнметал" в България. След като Борисов се срещна в централата на концерна в Дюселдорф и се похвали как е уредил нещата, се появи Радев, който също изяви претенции, че инвестицията е станала възможна благодарение на него. 

