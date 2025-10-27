България и "Райнметал" ще правят стотици хиляди снаряди за НАТО и Украйна

БГНЕС Директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на „Райнметал“ Роман Кьоне, главният изпълнителен директор на германския концерн Армин Папергер, премиерът Росен Желязков и изпълнителният директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов (отляво надясно) по време на подписване на договора

Българското правителство и германският технологичен концерн "Райнметал" обявиха началото на ключовия проект за изграждане на завод за барут и на 155 мм снаряди по натовски стандарт.

Договорът бе подписан от главния изпълнителен директор на най-големия производител на оръжия в Европа Армин Папергер, директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне и изпълнителния директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд.евро. Това ще е една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. "Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда", обяви премиерът Росен Желязков, който беше домакин на подписването в Министерски съвет. На церемонията присъстваха и вицепремиерът Томислав Дончев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и германската посланичка Ирене Мария Планк.

България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа, обяви при подписването изпълнителният директор на „Райнметал“ Армин Папергер. „Скоростта, с която България действа, не съм срещал досега такава. Невероятно е колко усилия положи вашият екип за това сътрудничество.“, заяви още Папергер и припомни, че сътрудничеството е започнало през февруари на Конференцията по сигурността в Мюнхен. По думите му, с реализирането на проекта ще бъде създадена една от най-модерните фабрики в света за производство на барут и боеприпаси. Според него заводът може да е готов в рамките на 14 месеца.

„Ще изградим огромен производствен потенциал – 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно, които ще бъдат изнасяни през следващите десет години. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди, а по наши изчисления алиансът ще се нуждае от около 50 милиона“, посочи Папергер.

Изпълнителният директор на „Райнметал“ подчерта, че компанията цени доверието на българското правителство. „Ние не сме тук само за да бъдем бизнес партньори, а и за да намерим приятели“, каза Папергер. Той допълни, че съвместният проект с България е само началото и „Райнметал“ планира допълнителни инвестиции в страната. Според него България разполага с висококвалифицирани специалисти, което я прави подходяща за развитие на индустриален и технологичен капацитет в отбранителната сфера.

В рамките на инвестицията ще бъдат разкрити нови 1000 висококвалифицирани работни места. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия.

Заводът за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот. Още не е ясна структурата на инвестицията и с каква точно вноска ще влезе в смесеното дружество ВМЗ-Сопот. Очакваше се българското дружество да държи 49% от смесената компания, като средствата по българска линия да бъдат привлечени по заемния механизъм SAFE. Първо да бъде изграден завод за боеприпаси, а впоследствие и завод за барут.

Очаква се "Райнметал" да трансферира технологии с изграждане на съвместното предприятие у нас, особено за 155-милиметровите боеприпаси, които са известни като натовски стандарт. Те ще са нужни и за новите гаубици, които България ще купува от Франция. Затова и МО подкрепя предложението за изграждане на съвместното предприятие.

155 мм снаряди се използват и за войната в Украйна. През 2023 г. стана ясно, че ВМЗ рекламира производството на такива калибри. Тогава от МО уточниха, че у нас има само две частни фирми, които произвеждат 155-милиметровия калибър. От стенограма от едно от правителственото заседание става ясно, че министърът на икономиката Петър Дилов е казал, че с реализацията на проекта във ВМЗ-Сопот ще има "укрепване на веригите на доставка".

В началото на юли т.г ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 млрд. лева. За първото тримесечие само фирмата е продала оръжие за 296.3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.

Иначе началото на проекта бе поставен, когато шефът на най-големия оръжеен концерн в Европа пристигна на изненадваща визита в София през март т.г. Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и водената от него делегация тогава бяха приети на най-високо ниво, включително и от президента, парламента и правителството.

Германският концерн в момента изгражда едновременно 10 завода.

Инвестицията стана повод за тежък скандал между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и президента Румен Радев на тема кой е докарал "Райнметал" в България. След като Борисов се срещна в централата на концерна в Дюселдорф и се похвали как е уредил нещата, се появи Радев, който също изяви претенции, че инвестицията е станала възможна благодарение на него.