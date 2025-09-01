ВМЗ отчете рекордни половин милиард лева приходи от спецпродукция

Само за половин година "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД е постигнало почти половин милиард лева приходи от продажби на на специална продукция. Това откри финансистът Владислав Панев, който редовно преглежда отчетите на големите държавни предприятия. ВМЗ е най-голямата фирма в нашата държавна отбранителна промишленост.

Чистата печалба на ВМЗ е 104 млн. лева, показват данните от отчета за първите шест месеца на 2025 г. "За сравнение за цялата 2021 г. печалбата е едва 1 млн. лева, а продажбите - 173 милиона. Сега на годишна база постъпленията вече са милиард", коментира Панев в профила си във Фейсбук, като подчертава: "Естествено, че не е хубаво да умират хора. Но както са казали римляните, "ако искаш мир, готви се за война". Или иначе казано - инвестициите във военна индустрия са възпиращ фактор, който повишава сигурността на страната ни".

Междувременно министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че ВМЗ ще участва в съвместно дружество с "Райнметал" за производство на барут, като германският гигант ще има 51%, а сопотските заводи ще държат 49% от капитала. "По този джойнт венчър се работи по доста дълго време", каза министърът пред Нова тв.

Българското участие в смесеното предприятие - около 500 млн. евро, ще бъде осигурено по линия на европейския механизъм SAFE. "Това е заем от типа на тези, които държавите ползваха по време на COVID-19", поясни министърът. И подчерта: "Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС. Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти - 122 мм, 152 мм. А вече ще имаме поточна линия за производство на 155 мм снаряди. България ще превъоръжи своята артилерия с такива снаряди."