България е отличник на ЕС по събиране на електро- и електронни боклуци

България се оказва отличник на Европейския съюз по събиране на електронния и електрическия "боклук". Излезлите от употетреба уреди и устойства - телевизори, печки, фризери, климатици, перални, ютии, компютри, принтери, телефони и т.н. са огромна заплаха за околната среда, така че предаването им за рециклиране е изключително важно.

По данни на Европейската комисия средният жител на ЕС предава по 11.2 кг техника годишно за оползотворяване. Но българите са №1 в тази дисциплина - с 15.6 кг. С близки резултати са Австрия, Полша, Чехия, Франция. А на опашката - с най-малко събран и оползотворен електронен и електрически скрап - под 7 килограма, са Гърция, Португалия, Малта и Кипър. Данните, които са за 2022 г., се огласяват по случай Международния ден за намаляване на този вид отпадъци - International E-Waste Day.

Главна дирекция "Околна среда" на ЕК изтъква, че само три държави от ЕС са постигнали поставената цел за "утилизиране" на ненужните електронни джаджи и електроуреди (тоест от тях да се извличат компонентите и материалите, които могат да се използват отново) и нашата страна е в тази тройка.

Bulgaria, Latvia, Slovakia са постигнали целта да събират 65% от излезлите от употреба уреди (на база на количествата, продадени през предходните три години), се посочва в пресссъобщението на ЕК.

Европейските ековласти напомнят, че гражданите на ЕС могат и трябва да участват в опазването на околната среда, като намаляват технологичния боклук. Това означава да купуваме качествена техника, а не съмнителни евтини "еднодневки". Освен това, вместо да бързаме да изхвърляме неработещия телевизор, хладилник, телефон и прочее, първо трябва да проверяваме в близкия сервиз може ли да бъде поправен на разумна цена и да го дадем на ремонт.