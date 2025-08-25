Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"

За пореден път управляващите и президентът Румен Радев намериха за какво да се скарат. Повод сега им даде ангажиментът на германската военна компания "Райнметал" да построи два завода за отбранителна продукция у нас – единият за барут, а другият за 155-милиметрови снаряди.

За предстоящата инвестиция гръмко съобщи днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той беше на посещение в Дюселдорф, където е централата на "Райнметал" и се срещна с изпълнителния директор на концерна Армин Папергер.

"Единият завод ще бъде за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди по НАТО стандарт. И двата завода ще въведат качествено ново ниво на производството на артилерийски снаряди, техните компоненти и материали", написа Борисов във Фейсбук. По думите му, за построяването на двата завода вече са избрани площадки на територията на Вазовските машиностроителни заводи и в момента български и немски експерти уточняват подробностите по реализацията на проекта.

Междувременно Радев, който е в България, също изяви претенции, че инвестицията е станала възможна благодарение на него. Той коментира пред журналисти нападките, че саботира кабинета, защото не съгласува предложенията на управляващите за посланици и за шефове на служби.

"Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната независимо кое е правителството и дали е компрометирано", заяви държавният глава.

Радев уточни, че имената на новите посланици са били съгласувани в пакет миналата седмица. "С компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон - трябва да има име и искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма", каза президентът.

Доскоро посланик в САЩ беше бившият служебен военен министър Георги Панайотов. В края на април стана ясно, че той изненадващо е подал оставка и се прибира в България. И до момента не са посочени официални причини за решението на Панайотов да напусне дипломатическия си пост, нито е ясно кой ще го наследи на тази ключова позиция за българо-американските отношения. Тогава новината за оставката бе потвърдена и от Външно министерство. От министерството не посочиха мотивите за оставката.

Държавният глава съобщи също, че тази седмица ще обяви името на новия титулярен главен секретар на МВР.

Радев светкавично издаде указ за нов мандат на шефа на НСО Президентът Румен Радев светкавично издаде указ за нов мандат като шеф на Националната служба за охрана на едно от най-доверените си лица ген. Емил Тонев.

Междувременно Бойко Борисов пусна в профила си във Фейсбук как го посреща шефът на "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф. Това е второто посещение на Борисов в "Райнметал" в последните месеци. В края на седмицата Румен Радев заминава също за Германия и ще открие заедно с Папергер високотехнологичен завод.

