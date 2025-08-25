Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"

За пореден път управляващите и президентът Румен Радев намериха за какво да се скарат. Повод сега им даде ангажиментът на германската военна компания "Райнметал" да построи два завода за отбранителна продукция у нас – единият за барут, а другият за 155-милиметрови снаряди.
За предстоящата инвестиция гръмко съобщи днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той беше на посещение в Дюселдорф, където е централата на "Райнметал" и се срещна с изпълнителния директор на концерна Армин Папергер.
"Единият завод ще бъде за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди по НАТО стандарт. И двата завода ще въведат качествено ново ниво на производството на артилерийски снаряди, техните компоненти и материали", написа Борисов във Фейсбук. По думите му, за построяването на двата завода вече са избрани площадки на територията на Вазовските машиностроителни заводи и в момента български и немски експерти уточняват подробностите по реализацията на проекта.
Междувременно Радев, който е в България, също изяви претенции, че инвестицията е станала възможна благодарение на него. Той коментира пред журналисти нападките, че саботира кабинета, защото не съгласува предложенията на управляващите за посланици и за шефове на служби.
"Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната независимо кое е правителството и дали е компрометирано", заяви държавният глава.
Радев уточни, че имената на новите посланици са били съгласувани в пакет миналата седмица. "С компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон - трябва да има име и искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма", каза президентът.
Доскоро посланик в САЩ беше бившият служебен военен министър Георги Панайотов. В края на април стана ясно, че той изненадващо е подал оставка и се прибира в България. И до момента не са посочени официални причини за решението на Панайотов да напусне дипломатическия си пост, нито е ясно кой ще го наследи на тази ключова позиция за българо-американските отношения. Тогава новината за оставката бе потвърдена и от Външно министерство. От министерството не посочиха мотивите за оставката.
Държавният глава съобщи също, че тази седмица ще обяви името на новия титулярен главен секретар на МВР.
Междувременно Бойко Борисов пусна в профила си във Фейсбук как го посреща шефът на "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф. Това е второто посещение на Борисов в "Райнметал" в последните месеци. В края на седмицата Румен Радев заминава също за Германия и ще открие заедно с Папергер високотехнологичен завод.